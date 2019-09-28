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扁：王金平是公道伯？ 王應該是真正的藍皮藍骨吧？

2019-09-28 00:14聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁27日深夜在臉書「新勇物語─阿扁踹共」發文，沒有談到28日要不要參加民進黨黨慶活動和出席民進黨全國黨代表大會，談了國民黨籍立法院前院長王金平319槍擊案，用「王金平前院長是公道伯嗎？！王金平前院長應該是真正的藍皮藍骨吧？！」為題，說9月26日在台南精英酒店一場午宴聽到「王金平院長的朋友」提及15年前319槍擊案後的一段對話，令他驚訝王金平的另一面。

扁表示，王金平的朋友說，319槍擊案後，王在一次搭乘到台南的飛機上，把那位朋友叫去坐旁邊，說了二件事情：一、319槍擊案是阿扁自導自演，包括安排阿扁最後午餐的陳明澤議員也這麼說，有二個人用鋼管幫忙阿扁自導自演的刀傷。二、阿扁縱使連任也做不完任期，因為美國政府對阿扁不聽話造成兩岸緊張，非常不滿，會派人把他幹掉。

扁說，包括奇美醫院前院長詹啟賢、前副總統呂秀蓮、 高雄市議員陳明澤、國際鑑識專家李昌鈺和法醫師石台平等，證明他受槍傷，藍營主導的真調會報告更排除他自導自演；美國如果要幹掉他，2006年紅衫軍之亂時，只要說一句「阿扁下台」，他就下台了，還要那麼麻煩浪費子彈來暗殺他嗎？

陳水扁的臉書新貼文「王金平前院長是公道伯嗎？！王金平前院長應該是真正的藍皮藍骨吧？！」內容如下：

「阿扁一向對曾任17年立法院長的王金平非常尊重，也非常感恩！但9月26日台南精英酒店的一場午宴，在座的有企業家、大學教授、牧師長老、律師醫生，大家都聽到王金平院長的朋友，提到15年前319槍擊案後的一段對話，令人驚訝是否就是王院長的另一面！？

這位王院長的朋友，也跟奇美醫院前院長詹啟賢熟識的與會貴賓，在席上回顧319槍擊案的當晚，阿扁出院返北後，大約8點左右，與詹院長早就約好的晚宴，詹院長一再以他的外科醫師專業，確認他第一時間看到阿扁的傷口，真的是新的槍傷，不是刀傷。彈頭也在阿扁的外套與襯衫間找到。他特別回電給國民黨3大要員，連戰院長的副院長徐立德、連主席的秘書長林豐正、還有擔任衛生署長的長官蕭萬長院長，都告訴他們阿扁傷口真的是新的槍傷，不要再做政治操作。

連宋陣營願賭不服輸，當然聽不下去，連王院長都在一次搭乘到台南的飛機上，把這位朋友叫去坐旁邊，說了二件事情：

一、319槍擊案是阿扁自導自演，包括安排阿扁最後午餐的陳明澤議員也這麼說，有二個人用鋼管幫忙阿扁自導自演的刀傷。

二、阿扁縱使連任也做不完任期，因為美國政府對阿扁不聽話造成兩岸緊張，非常不滿，會派人把他幹掉。

也是319槍擊案的被害人的呂副，她在《透視319》頁163說「我的第一手觀察更可以說明陳總統的傷口確實是當天在吉普車上中彈造成的」。陳明澤議員出版《誰槍擊了阿扁總統》交代阿扁與呂副參加他準備的午宴，阿扁滿臉炮煙，只進到小小廁所間洗臉，不到5分鐘，也沒人ㄧ起進去。又何來在廁所經二人用鋼管幫忙自導自演？何況國際鑑識專家李昌鈺與法醫師石台平也認定是近距離的槍傷，而且是新的，不是刀傷。藍營主導的真調會報告更排除阿扁自導自演。

阿扁為了捍衛台灣的國家利益，帶領人民走一邊一國的台灣國家路，堅持推動全民公投走出住民自決的第一步，難免會跟美國的國家利益發生衝突，而被說成麻煩製造者，這是有的。至於美國政府因為不滿阿扁，非派人幹掉阿扁的說法倒是第一次聽到。阿扁只聽過連戰再度贏得總統選舉是竊國，人人得而誅之。美國如果要幹掉阿扁，2006年紅衫軍之亂時，只要說一句「阿扁下台」，阿扁就下台了，還要那麼麻煩浪費子彈來暗殺阿扁嗎？是藍營要暗殺阿扁，而不是美國政府吧？！」

前總統陳水扁27日深夜在臉書「新勇物語─阿扁踹共」發文，談王金平和319槍擊案。...
前總統陳水扁27日深夜在臉書「新勇物語─阿扁踹共」發文，談王金平和319槍擊案。圖／翻攝陳水扁臉書
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319槍擊案王金平醫師

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