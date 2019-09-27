宋楚瑜揭密：訪美周旋促舒茲訪台見蔣 催生軍售備忘錄

2019-09-27 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



美國國家安全會議解密一份關於簽署《八一七公報》的內部文件，親民黨主席宋楚瑜今晚在臉書粉專發文，進一步揭露《八一七公報》的密中密，還原當時台美互動背後的秘辛往事。

宋楚瑜發文表示，最近，美國國家安全會議解密一份關於簽署《八一七公報》的內部文件，這份備忘錄是由當時美國總統雷根寫給國務卿舒茲與國防部長溫伯格，主題為「對台軍售」，簽署解密的人是剛卸任的白宮前國家安全顧問波頓（John Robert Bolton）。然而，關於這份「對台軍售備忘錄」的產生，背後還有台灣方面在外交工作上的努力，也應該一起解密。

宋楚瑜指出，1982年3月，他與萬水應艾森豪獎金邀請赴美訪問，其間4月23日在華府邀他的恩師、也是當時美國駐聯合國大使寇克派翠克（Jeane Duane Kirkpatrick）夫婦餐敘。當時，寇克派翠克女士即隱晦地告訴他說：「我不能跟你說得很詳細，也不能相告美國可能有什麼行動，但最近美國將採取的政策，情況對台灣實在不好，你們要想辦法因應。」

宋楚瑜表示，寇氏不能明說、隱而不言的事即是後來美國政府與中共共同發表所謂《八一七公報》。

宋楚瑜指出，得此模糊暗示後，他一方面向我國駐美代表處瞭解狀況，可是駐美代表蔡維屏、副代表胡旭光等人均回報無異狀。另方面，他和萬水於5月14日飛到威斯康辛州，找到另一位熟識狀況的美國友人，也就是曾擔任美國大使館駐台經濟參事的莫偉禮（William Morell）。莫氏明確告訴他，「狀況對台灣不太好」，同時建議他儘快找當時正在美國訪問的李國鼎政務委員，請李政委邀請其好友，也就是正在日本訪問，與雷根政府高層親近的舒茲（George Shultz），順道來台訪問。

因此他和萬水從莫偉禮威斯康辛州的住處，立刻再飛到明尼蘇達州遊說李政委。宋楚瑜表示，其實舒茲係因擔任美國貝泰（Bechtel）建設公司執行長，在台灣投資營建一些大工程，才與李國鼎政委結識，在1981年2月2日舒茲也曾來台訪問過，並晉見經國先生，他當時即擔任翻譯工作。

宋楚瑜表示，經過李國鼎的大力協助，終說服舒茲更改行程，願意來台。獲此訊息後，他隨即緊急與經國總統和孫運璿院長報告，建請經國總統及孫院長務必接見。

宋楚瑜指出，1982年5月29日，孫院長便選在行政院以早餐會高規格接待舒茲，作陪的包括有總統府馬紀壯祕書長、外交部朱撫松部長、錢復政次、國防部宋長志部長、經濟部趙耀東部長、政務委員李國鼎和台電陳蘭皋董事長。在一個半小時的餐敘中，外交部錢復政次奉命將影響當時台美關係的三項問題：軍售、主權、和平統戰向舒茲提出說明。舒茲則表達，如果能將席間所談寫成說帖，他可能可以向美國層峰轉達。

宋楚瑜指出，因此，錢復回辦公室後隨即製作英文說帖八頁，於當日下午舒茲晉見經國先生時交給舒茲。說帖有三項結論：（一）美國對中共主張對台灣享有主權一節應予拒絕；（二）美國應繼續對台灣軍售；（三）有關兩岸談判及統一問題，美國不宜介入，可由兩岸中國人自行決定。而此三點正是雷根總統根據舒茲的建議，在備忘錄所作的，後向經國先生提出六項保證的源頭。

宋楚瑜表示，舒茲從台灣離開回到美國不到3個禮拜，1982年6月25日就被雷根政府發表出任國務卿。也就是說，舒茲在接任國務卿前，台灣方面已經事先向其做有關臺灣政情與軍事等問題的簡報。不僅如此，在中美雙方正對美國對台軍售政策的《八一七公報》研議簽署之前，有了這趟臨時邀約的訪台行程，也讓雷根政府在正式簽署公報時，同時發出這項非正式的備忘錄，並由當時的國家安全顧問克拉克（William Clark）傳達給中華民國政府，作為對台軍售的嚴肅承諾，更證明了邀訪舒茲來台訪問的重要與關鍵性。

宋楚瑜表示，中華民國的外交工作本就艱困，但只要有任何機會可以促進、協助外交工作，任何國人都應盡其所能，幫助台灣解決難題。對照近來我國外交工作的遭連挫敗，更無法坐以待斃，僅指責對岸猛挖牆角，卻不思索突圍策略，恐將使中華民國外交工作更顯困窘、雪上加霜。