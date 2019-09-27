據報載言論重簽 郭台銘結束164天有效國民黨員身分

2019-09-27 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘退黨申請在國民黨內鬧的蠻成風雨，黨主席吳敦義傍晚批准，郭已是無黨籍人士。市黨部昨天中午新簽公文內容也曝光，原建議予以慰留，改以因郭辦主張「好聚好散」，「絕不接受」黨中央慰留等談話內容為由，建請黨中央准予退黨。

郭台銘9月12日下午委託郭辦發言人蔡沁瑜至台北市中正區黨部退回黨證與榮譽狀申請退黨，市黨部隨即派人以最速件，將退黨申請書與相關資料送回市黨部，但在黨內一片勸留聲中，市黨部主委黃呂錦茹至20日才上簽黨中央做後續議處。

因台北市黨部20日簽函仍強調，郭台銘是優秀同志，「建議黨中央予以慰留」。但相關簽函卻在前天（25日）中常會上引發爭議，被解讀為常會決議慰留，也讓郭台銘不滿，郭陣營更連兩天發聲明轟國民黨，希望好聚好散，不要勾勾纏。

因郭台銘退黨申請案引爆爭議，黨中央前天緊急危機處理，要台北市黨部重新簽函，將「建議中央予以慰留」改為「建議中央准予退黨」，第一時間市黨部還認為應事緩則圓，昨天黨務高層再前往要求，昨天近中午市黨部才以「最速件」重新簽函。

新版「原屬本會黨員黨員郭台銘先生公開聲明退黨」函文，以報載郭台銘「希望大家好聚好散，事情就到此為止」，以後郭台銘「言論、行為都跟國民黨無關」，籲國民黨「不該用黨紀約束郭未來行為」、郭「已經完全沒有國民黨員的身分，對黨中央的慰留，絕不接受」為由，改建議「中央准予退黨，註銷郭台銘黨籍，以完備退黨程序」。

市黨部新版郭台銘申請退黨簽文，今天近中午送達黨中央，傍晚吳敦義也火數批准，正式結束郭台銘自4月17日重返國民黨後，短暫的164天有效黨員身分，以及50年黨齡。