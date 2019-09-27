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蔡英文派「未來副手」賴清德赴美？賴營：無關蔡賴配

蔡賴配成局 賴十月中赴華府 蔡營：確定後再整體說明

2019-09-27 21:22聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統（左）、行政院前院長賴清德（右）。本報資料照片
蔡英文總統（左）、行政院前院長賴清德（右）。本報資料照片
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針對有媒體報導指出，民進黨「蔡賴配」成局，行政院前院長賴清德將代表蔡英文總統十月中旬前往華府，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。

阮昭雄說，對於蔡總統的副手人選部分，誠如蔡總統多次對外表示，她與賴前院長溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。

民進黨蔡英文阮昭雄2020選舉賴清德

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