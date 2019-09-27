蔡賴配成局 賴十月中赴華府 蔡營：確定後再整體說明

2019-09-27 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統（左）、行政院前院長賴清德（右）。本報資料照片 分享 facebook 針對有媒體報導指出，民進黨「蔡賴配」成局，行政院前院長賴清德將代表蔡英文總統十月中旬前往華府，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。

阮昭雄說，對於蔡總統的副手人選部分，誠如蔡總統多次對外表示，她與賴前院長溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。