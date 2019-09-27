從反商到狂蹭郭台銘 連勝文：柯文哲是金光黨嗎？

2019-09-27 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨中央委員連勝文。本報系資料照片 分享 facebook 針對台北市長柯文哲的台灣民眾黨將與鴻海創辦人郭台銘合作提名立委參選人，不參選總統後進軍國會，國民黨中央委員連勝文今天在臉書發文表示，為了現在的利益，柯文哲可以狠狠的打過去自己的臉，他並質疑，所謂「金光黨」(Con Artist)的做法，就是一群騙完，再找新的，更有錢的受害人繼續騙。

連勝文表示，2014年高舉「反商」大旗的柯文哲，意氣風發的進市府，誇口說要「為年輕人及市民打擊不公不義財團」，要消滅「政商勾結」，為此私設刑堂、大動干戈，把反商民粹推到最高點，結果呢？

連勝文說，柯幾年前要打擊的對象中，其中一位「郭董事長」，幾週前突然變成口中「最適合擔任總統的人」，而且還像捧財神一般，每天狂「蹭」過去所鄙視的人，不但拱郭台銘選總統，還想再利用郭來拚自己那個「散發金色光芒政黨」的不分區席次。

連勝文諷柯，「為了現在的利益，可以狠狠的打過去自己的臉，若因此打到了支持者的臉，那也只是順便而已」。

連勝文進一步指出，柯文哲與當年出人出錢力挺的民進黨，現在已經翻臉；而過去力挺柯，私下聚會最少有十次的媒體老闆也翻臉；更不用說當初幫柯輔選，分到官位的人，特別是當柯打手，修理大巨蛋的都發局長，通通都跟柯翻臉。

連勝文表示，最最重要的，柯口中「萬惡不赦」的遠雄大巨蛋，一個柯信誓旦旦要拆除的「不安全」的爛攤子，透過親信「私下不透明」的方式去喬，現在居然快蓋好了！？ 柯是真的把這些支持他的年輕人、公民團體，都當傻子？

連勝文表示，過去若有人被柯那張信口開河的大嘴所迷惑，而相信他甚至支持，卻沒看清柯善變與毫無原則的權謀，事後感覺被騙，也只能怪自己傻，但可憐的是北市東區，受到這種折騰，而逐漸沒落，更別說大巨蛋有多少中、小包商也被惡搞到幾乎活不下去。

連勝文表示，柯文哲說過「政治不難，找回良心而已」，但對柯這種為了自己利益，可以不擇手段的人，「希望他有良心，恐怕是難如登天吧」。