蘇嘉全舉網路影片問喝酒會變什麼？底下台商：韓國瑜

2019-09-27 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



蔡英文總統今下午參加2020總統連任海外台商後援會成立大會，包括立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦都到場聲援，蘇分享最近自己看了一個網路影片，有幼稚園老師問大家，喝酒會變成什麼？台下人則回答「韓國瑜」，蘇則笑說「這是你們講的，也是那影片裡講的喔」。

蘇嘉全致詞時表示，立法院過去3年民進黨首次過半，他致力於改革，擔任院長短短2個月，就完成審議法案透過實況轉播，讓更多人能看到開會狀況，也率先在立法院裝設太陽能板，其電量相當於每年可供100戶用電，打造出綠能國會。

蘇嘉全話鋒一轉，表示自己前幾天他看一個網路的影片，有個幼稚園老師在遊覽車裡面，和學生說大家不能喝酒喔，喝酒會變成什麼？

台下人則回答「韓國瑜」，蘇則笑說這是你們講的，這也是那個影片裡面講的，台下一片笑聲，蘇並說，所以要選誰答案已經出來了，絕對要讓蔡英文繼續連任，來守護台灣發展經濟讓世界看得到台灣。

林佳龍則說，總統要有國際觀，也要應對得宜，這次總統選舉，毫無懸念支持蔡英文，是因為她代表台灣，而台灣走出去要有活路，必須有國際觀的領袖帶領台灣，而且4年的政績正要呈現最大成果時不能中斷。