影╱蔡英文台商後援會成立 蔡請大家做「3樣功課」

2019-09-27 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



蔡英文總統今天到國立體育大學參加「2020總統連任海外台商後援會成立大會」，上百名台商擠滿會議室，包括立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍，以及桃園市長鄭文燦到到場力挺，蔡並和現場人要求做「3樣功課」，除了宣導政績、撲殺假消息，還要幫忙拉票，並高呼再給蔡英文4年機會。

蔡英文表示，第一，要做政績宣導，告訴在海外的台灣朋友，有無投票權都沒關係，要跟關心台灣的人說，我們是一個負責任、有政績，一個非常非常努力的團隊，值得再給4年。

第二，現在的選戰裡面，民主社會選戰中有個嚴重的干擾因素，就是假訊息、假消息，扭曲事實不當傳播，都是破壞民主，所謂的民主就是每一個人自己做決定，但是要做決定時資訊要正確，如果是錯的，那怎麼可能做出正確的選擇呢？

蔡表示，如果人民做的不是一個在正確資訊底下所做的選擇，就不是一個好的民主，所以處理假訊息這件事其實是在保護我們的民主，拜託大家加入她的Line，或是蘇嘉全的Line，我們隨時有需要澄清都會澄清，若聽到散播謠言也要告訴我們，政府會去撲掉它、撲殺掉它。

第三，選舉因為競爭社會會產生對立，社會也很可能會破裂，但是這次選舉請大家抱持集結最大團結力量的心，因為面對的外部困難的局勢，下一任總統必須是由很多人共同支持的總統，他才有那個實力來面對外部壓力。