在野立委再闖關聲請前瞻釋憲 大法官不受理

2019-09-27 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



在野立委認為院會主席蘇嘉全與民進黨立委曲解一事不二議原則，剝奪憲法第63條規定賦予立委針對預算案的提案、討論及表決權，對前瞻案聲請釋憲，聲請人數雖達到38人「總額1/3」門檻，但大法官發現有立委「未積極行使投票權」，去年5月4日決議不受理。在野立委再提釋憲，大法官今以大法官第1476次會議已議決不受理、聲請要件不符，決議不受理。

前總統馬英九所提名的陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗大法官將在9月底卸任，在8月23日大法官作出軍、公、教年改的釋字第781、782、783號解釋後，今天的第1497次會議共討論了176件不受理案件。

大法官審理案件法規定若立委認為「就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者」，立委總額1/3以上可聲請釋憲，依現有的112名立委計算，釋憲門檻為38人。

當時大法官從「預算」和「條例」兩部分來審視，在預算部分，大法官逐一比對前瞻預算的歲出、各款、歲入等表決狀況，發現聲請人之一的高金素梅沒有參與二讀程序任一表決，既然她沒有「行使職權」，依法不得計入釋憲聲請人數。而原來或曾持反對立場的立委，如果最後表決議案時，改投票支持議案通過，就不得再以「少數立委」的地位聲請解釋，否則就違反保護少數的立法意旨。大法官指出，預算二讀程序時，反對的立委已不足1/3。

在前瞻條例部分，不論是二讀或三讀的表決結果，當時反對票都不到38票，一樣不符合釋憲聲請要件。

聲請釋憲碰壁，在野立委再次聲請，並認為本案由現任立法委員共38人向司法院聲請釋憲，立委對條例或預算究竟持何種立場， 不影響已達立委現有總額1/3以上的聲請要件，且立委未參與預算審議過程「屬立法委員行使職權之方式」。在野立委也主張前瞻預算經通過可隨時執行，涉及國家資源分配，本件聲請有作成暫時處分必要。

大法官今表示第1476次會議已說明不受理的原因，高金素梅未參與預算審議程序中二讀程序任一表決，無從認定她有「行使職權」；其餘的37人，有多數人在預算2讀程序中，投票贊成院會在通過歲出通案及各款（項）刪減及凍結案後，將通案、各款（項）其餘提案列入公報，不再處理，而成為「立法院多數」。

大法官認為，這些投贊成票的聲請人既然已不是「少數」，不能聲請解釋。