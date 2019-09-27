找親民黨談選總統門票？ 親郭台銘人士：是看戲的不散

2019-09-27 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘已經宣布不參與2020連署競選總統，但現在卻傳出下周要找親民黨談總統門票。不過親郭人士表示，這是「作戲的要散，看戲的不散」，想要形塑敲山陣谷的聲勢，再回過頭跟郭台銘說形勢大好，應該出來。但這位人士說，郭台銘本身絕對沒有這種想法。

這位人士說，其實在八月底，就有好事者來找郭陣營，表明可以從中幫忙與親民黨談合作，由郭台銘支援親民黨立委選舉經費，換取親民黨提名。不過由於郭台銘不接受這種政治掮客的做法，也認為必須在連署參選或找政黨提名間對外有明確的態度，因此才會在8月30日透過發言人蔡沁瑜公開表示，郭台銘要選就是用獨立參選人的身分。

這名人士說，由於郭台銘已經公開說過要選就是獨立參選，因此現在絕對不可能再去找親民黨要門票，而且原本的總統競選團隊中，來自鴻海的幕僚都已經歸隊，客卿也紛紛離去，現在郭台銘一心就是做好智庫，希望培養人才，並對未來的公共政策造成影響。