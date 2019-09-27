馬紹章：零邦交後中華台北不能用貨品出口也要冠名中國

2019-09-27 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



海基會前副董事長馬紹章今天在遠見華人菁英論壇撰文，以「世界地圖上的隱形國家—零邦交國的想像」為題，推測當我們的邦交數真的降為零時的外交處境，他認為，中華民國在國際上將完全失去了國家地位，「Chinese Taipei」也將被「Taiwan, China」取代，成為全球通行的共識。屆時，台灣如果要參與國際組織或活動，都必須被劃歸在中國之下。

他指出，中華民國的邦交國只剩下十五個邦交國，接下來就是腰斬，然後進入個位數，最後進入臨終關懷，等待歸零。零邦交國，已不再只是想像而已。

馬紹章說，索羅門以及吉里巴斯與我國斷交，台灣民眾相當無感，好像只是數字的減少而已。面對零邦交國的可能，大概有四種反應。第一種反應認為零邦交國也無所謂，因為已經這麼少了，台灣還不是活得好好的。這類人把衝擊想得太輕鬆了。第二種反應認為零邦交國不太可能發生，因為剛好證明「中華民國」這個名稱沒有用了。這種想法太天真了，中共豈會在乎中華民國在國際上是否存在，中華民國在國際上消失本來就是其國家目標。第三種反應認為零邦交國的結果不是北京樂見的，因為對北京會有反作用力，而且美國也會阻止這個情況的發生。這種想法太高估了美國，低估了中共。

他說，最後一種反應最阿Ｑ。游錫堃認為中華民國邦交國歸零日，正是台灣國邦交國誕生時。建立台灣國，除了本身實力之外，就是國際的支持，現在都不可能建立台灣國了，到邦交國歸零時，可能嗎？

他表示，當邦交國歸零時，對台灣的衝擊，民眾不能不仔細想想。這些衝擊包括：

首先，全世界都接受一個中國原則，「台灣是中國的一部分，而中華人民共和國政府是中國唯一的合法政府」成為事實，「中華民國」變成了世界地圖上的隱形國，在國際上完全失去了國家地位（statehood）。

他說，或許有人認為，台灣現在不也是靠實質經貿關係來建構存在感嗎！但零邦交國不會是終點，現在大家不滿意的「Chinese Taipei」也將被「Taiwan, China」取代，成為全球通行的共識。屆時，台灣如果要參與國際組織或活動，都必須被劃歸在中國之下。零邦交國是形式矮化，下一步就是實質矮化，台灣將因無國家地位而面臨更多啞巴吃黃蓮的情況。

其次，他指出，台灣經濟將徹底邊緣化，台灣無法參與任何區域經濟組織，除非是掛在中國大陸的名下，甚至於台灣輸出的貨品均須加註「Made in Taiwan, China」。現在已有許多跨國企業及航空公司矮化台灣的地位，未來只會更多。

第三，總統以及外交部長將無國可訪，無處可去，在國際上動彈不得。歷任總統為了過境美國，也要找一些邦交國去訪問，但未來想要玩過境外交也不可能了。

第四，台灣的國際空間將更為縮小，國際地位將更為低落。至於中華民國護照，是否也會被逼迫更換不得而知，但至少持這本護照也無法像現在一樣通行無阻。

他說，大陸的意圖已不只是影響這次選舉而已，而是要創造一個無法扭轉的國際局勢。邦交國一走，就很難再回頭了。台灣邦交國少到一定數量之後，不論那一黨執政，都必須面臨更艱困的外交環境。民進黨執政，已將台灣帶向了零邦交國的命運，如果繼續執政，就是重力加速度往零邦交國的方向墜落而已。