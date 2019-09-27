黃捷批市政、競選團隊混淆 韓國瑜回嗆：偏差心態嚴重

2019-09-27 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市議會今天施政質詢，時代力量市議員黃捷質疑，已經9個多月了，市府團隊從來沒有到齊過？市長將競選團隊與市政團隊混在一起，競辦安排市政行程，市政首長跑競選。韓國瑜指黃捷的質詢「偏差心態嚴重」，市政團隊嚴守行政中立，立場堅定。

黃捷說，9個多月了，市府團隊從來沒有到齊過？出來打仗連將軍都找不齊？局長更迭速度這麼快，相關政策如何延續？

黃捷表示，韓市長參選總統後，將競選團隊與市政團隊混在一起，競辦安排市政行程，市政首長跑競選。例如9月初接待日本學者理應是行政暨國際處要處理，竟讓競選團隊居中聯絡，是在架空局處功能嗎？建議市政、競選團隊要分清楚，一級主管應回歸本業，不要讓市政團隊跟韓去跑選舉。

黃捷再批3月、9月的施政報告，內容許多是複製貼上，甚至質詢完內容完全不改，如旗津免稅區、大機場、自經區、賽馬產業。108年重要施政事項有154條，109年重要施政事項有164條，重複共有127條，是市府效率不佳沒達成？還是淪為口號？但愛情產業鏈、雙語教育、搶訂單，在9月報告完全不見。「愛情產業鏈」雷聲大、雨點小。

韓國瑜指黃捷「偏差心態嚴重」。他已再三要求市府團隊，市政、國政要分開，所以他參與總統選舉，市政團隊嚴守行政中立，立場堅定。幾位局處長尚未到任，是因為議會在開會期間，馬上就要審查預算。