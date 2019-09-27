郭台銘「無黨一身輕」！國民黨依程序註銷黨籍

2019-09-27 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



郭台銘的退黨退選，讓國民黨內部陷入整合困境。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘「退黨」案，在郭台銘 一再表達不接受國民黨慰留，要國民黨「不要再來勾勾纏」後，據證實，台北市黨已重新上簽公文，正式依程序「註銷」郭台銘的黨籍。

中央黨部組發會今天也已正式同意，全案目前送秘書長曾永權，只要曾永權沒有意見，郭台銘黨籍將正式註銷，完成「退黨」程序，「無黨一身輕」。