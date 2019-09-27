還有下階段！高鐵南延六塊厝 往潮州預留高鐵路線

2019-09-27 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部今下午召開高鐵南延審查案，歷經3小時開會拍板定案「左營案」，由於左營案設站在屏東六塊厝，旅客若要再往潮州、屏東市區仍要搭車，交通部高鐵局日前曾指六塊厝往潮州將規畫以快鐵銜接，不過今天審查會討論雖確定將以快鐵銜接潮州，但也將預留高鐵路廊空間，路網也規畫從屏東到台東車程要在90分鐘內達成

交通部今天下午召開的審查會議邀請7名專家學者，不過僅有4名委員出席、3名請假，另包括交通部路政司、台鐵局、鐵道局、高鐵公司、公路總局、運研所、行政院交通環境資源處、國發會、行政院主計總處、財政部、內政部、工程會、高雄市、屏東縣政府等單位與會。

高鐵南延屏東原規畫燕巢、左營兩案，今年初新增高雄、小港機場兩案，不過行政院長蘇貞昌日前表明應考慮施工難易度、少拆房子，外界解讀政院屬意左營案，屏東縣政府今天也將在審查會中力爭左營案，鐵道局簡報時先剔除燕巢、小港機場兩案，簡報最後只剩左營案，才由專家學者提出建議。

交通部政次黃玉霖稍後將說明此案。根據日前期程推估，由於左營案已完成可行性評估，後續待補充評估方法、指標由審查委員確認後就會報交通部，後續期程還需經過綜合規畫、細部設計、環境影響評估及10年工期，推估最快2031年可完工通車。

4條路線方案分別是「燕巢案」從高雄燕巢延伸到屏東市六塊厝，13.2公里路線最短，但工程不確定性高，工程經費要561億元；「左營案」從高鐵左營站延伸至六塊厝，工程經費554億元最低、工程可行性高，但無法紓解左營站壅塞問題。

「高雄案」進入市區高雄車站再到六塊厝，經費高達1217億元；「小港潮州案」經小港機場再到屏東潮州，逾1500億元經費最高，市中心還要大量拆遷。