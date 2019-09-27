高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

2019-09-27 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部今天下午2時30分召開高鐵南延審查案，歷經3小時開會，最後拍板定案「左營案」。 聯合報系資料照 分享 facebook 交通部今天下午2時30分召開高鐵南延審查案，歷經3小時開會，最後拍板定案「左營案」。不過由於評估方法、指標仍有欠缺，全案將待補正資料後由委員確認就會報行政院，後續期程還需經過綜合規畫、細部設計、環境影響評估及10年工期，推估最快2031年可完工通車。

交通部下午召開的審查會議背書意味濃，審查會將邀請7名專家學者，不過僅有4名委員出席、3名請假，另包括交通部路政司、台鐵局、鐵道局、高鐵公司、公路總局、運研所、行政院交通環境資源處、國發會、行政院主計總處、財政部、內政部、工程會、高雄市、屏東縣政府等單位與會，若有不同意見不會投票、也不是採取共識決，而是經由「討論」定案。

鐵道局規畫4條方案討論，不過行政院長蘇貞昌日前表明應考慮施工難易度、少拆房子，外界解讀政院屬意左營案，屏東縣政府今天也將在審查會中力爭左營案，審查會從4方案中選出1案拍版。據了解，鐵道局簡報時就已將4案剔除燕巢案、小港潮州案，最後再剔除高雄案。與會高雄市政府、屏東市政府都樂觀其成。

交通部表示，四案是考量國土發展計畫、整體鐵道路網「西高鐵、東快鐵」，綜合工程、財務、營運、地方意見做出決策。

根據鐵道局規畫，4條路線「燕巢案」從高雄燕巢延伸到屏東市六塊厝，13.2公里路線最短，但工程不確定性高，工程經費要561億元；「左營案」從高鐵左營站延伸至六塊厝，工程經費554億元最低、工程可行性高，但無法紓解左營站壅塞問題。「高雄案」進入市區高雄車站再到六塊厝，經費高達1217億元；「小港潮州案」經小港機場再到屏東潮州，逾1500億元經費最高，市中心還要大量拆遷。