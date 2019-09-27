民進黨、時代力量整合 北市立委七選區「三腳督」

2019-09-27 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



2020大選，台北市第七選區（信義區、南松山）因「柯家軍」搶攻國會席次，派去年在高雄打過議員選戰的北漂「學霸」蔡宜芳代表民眾黨參選，對上國民黨「四連霸」立委費鴻泰、民進黨「四連霸」市議員許淑華和時代力量參選人陳雨凡，但陳上午宣布退出選舉。陳雨凡說，將與許淑華合作，也會盡所有可能讓信義南松山的選⺠團結，抵抗親中勢力的代言人費鴻泰，2020為台灣贏。

針對陳雨凡退選，蔡英文台北市競選總部主委黃承國指出，其實該選區一直在整合，但比較慢，也不是很順暢，因提名有時間，就先提名，陳雨凡在這選區跑了一年，比民進黨更早準備，宣布參選，在地方有一定知名度，但團結才會贏，不團結藍營就獲保送，兩個都選本來就很難贏，一方一定要退選，但一定要有機制，民調也談很久了。黃承國說，松信區上屆國民黨沒有過半，約40%當選，這次團結所有力量，就有機會贏。

陳雨凡說，「團結抗中、拉下傾中勢力」這是她毅然投入選舉的初衷;「言出必行、說到做到」這是她作為第一線候選人，體會到最重要的基本原 則。今年8月她提出整合協調方案，就是因為體認到 這個選區必須團結每一分愛護台灣、守護⺠主的力量，才有可能汰舊換新， 帶來更好的改變。

陳雨凡也推崇許淑華，確認許對國際局勢有所了解、對中共極權勢力嚴加防備，也對於公平正義、友善多元等等各種理念價值非常認同。他相信許淑華一定能為國會增添堅定改革成果的重要力量。