監院公布去年政黨政治獻金 民進黨收入破2億最高

2019-09-27 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



監察院今日公開107年度政黨、政治團體申報暨部分政黨補申報、107年度擬參選人賸餘申報及108年各項補選政治獻金會計報告。報告指出，民進黨去年政治獻金收入達2.01億元，支出則有2.7億元，支出收入皆為所有政黨之冠；國民黨去年政治獻金收入則有1.5億元，支出達1.6億元。

監察院公布報告顯示，民進黨去年政治獻金收入總額達2億157萬9173元，以個人捐贈為最大宗，共有1億3137萬1396元，營利事業捐贈次之，有6883萬8000元。支出部分，共花費2億7160萬896元，其中以選務費用支出為最大宗，占1億2085萬8547元之多，其次為人事費用支出7375萬8669元。

國民黨去年政治獻金收入總額達1億5419萬6859元，同樣以個人捐贈收入為最大宗，共7922萬8040元，其次為營利事業捐贈，共7112萬7000元。支出部分，共花了1億6404萬7948元，以人事費用支出占最多為8189萬4320元，其次為業務費用支出3130萬5181元。

時代力量去年政治現金收入有3331萬6968元，個人捐贈收入占最高比例為2675萬9186元，其次為匿名捐贈403萬1846元；支出共有4667萬6824元，以選務費用為最大宗，達1653萬101元，其次為捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1108萬7097元。

親民黨去年政治現金收入有695萬2100元，個人捐贈收入占最高比例為415萬984元，其次為營利事業捐贈收入278萬元。支出部分，共花費810萬5300元，以捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出為最大宗，占415萬元，其次為人事費用支出，達317萬5300元。