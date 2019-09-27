賴清德不出席全代會 林飛帆「很希望他能夠出席參與」

2019-09-27 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統（左）、行政院前院長賴清德（右）。聯合報資料照片 分享 facebook 民進黨全代會暨黨慶活動明天登場，行政院前院長賴清德稍早接受媒體訪問時表示，因時間上不方便，將不出席黨慶與全代會。民進黨副秘書長林飛帆表示，「我們很希望他能夠出席參與」，民進黨主席卓榮泰及民進黨秘書長羅文嘉有特別去向賴清德致意並邀請，非常希望賴清德能夠來到全代會。

林飛帆說，有關他時間的問題，會做後續了解，誠摯邀請他來參加。如果時間上真的沒有辦法配合，後續還有很多場合和機會邀請他參加活動，「後續的團結並不會因為這次他（指賴清德）時間上無法出席而受到影響」，民進黨一直都在往團結的方向前進。

至於前總統陳水扁明天不會出席全代會，但會前往位於黨中央的黨慶活動現場。林飛帆證實這項消息，他表示，陳水扁將出席黨慶活動，蔡英文總統不會出席黨慶而是出席全代會。

有媒體問是否刻意不想同台，林飛帆說，這是太過度解讀，並不是這樣，總統行程已經敲定，全代會也有安排一個慶生活動，黨慶是軟性活動，歡迎大家一起參與。

有關前副總統呂秀蓮是否出席，林飛帆說，對於資深黨員及前輩都是誠摯歡迎他們來，也誠摯希望他們能夠出席全代會及黨慶活動，如果不方便出席會再去做後續了解。

林飛帆表示，不會因此而有團結受到影響的問題，這陣子陸續有工作，包括主席跟秘書長都在持續跟各方做會談，希望促成更大的團結，這個方向和工作都會持續進行。