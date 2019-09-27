綠營議員批高雄議會黑暗 侯漢廷：那陳菊時代在黑洞？

2019-09-27 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市議會今天進行第二天市長施政報告暨質詢，上午抽籤決定質詢發言順序，時代力量議員林于凱、黃捷認為高雄市議會限縮下午散會時間，侵犯議員發言權，下午具狀向行政法院提出訴訟，要聲請假處分，由司法去解釋議會的決定是否合地方制度法的規定；台北市議員侯漢廷打臉高雄民進黨時代力量市議員，指民進黨議員批評高雄市議會六點下班、只讓12人質詢是「最黑暗、民主之恥」。那你們過去幾年是在黑洞嗎？還是不知恥？

侯漢廷說，若陳菊時代，66名議員都能質詢、每次7點散會，則這次高雄僅讓12名議員質詢，

確屬民主倒退，然而事實？

高雄市議會過去市長施政報告質詢：

2014年3月31日，12人質詢，18時7分散會。（午休1238-1503）

2015年3月30日，10人質詢，17時21分散會。（午休1229-1500）

2016年4月11日，10人質詢，17時58分散會。（午休1220-1500）

2017年3月27日，7人質詢，17時22分散會。（午休1230-1500）

2018年8月20日，8人質詢，17時42分散會。（午休1218到1503）

（資料來源：https://cissearch.kcc.gov.tw/System/Schedule/Default.aspx）

侯漢廷說，客觀言之，六都中下午5點或5點半散會皆有，高雄規定6點或6點半，並不算早。台北市規定市長施政，議員質詢時間6分鐘，不質詢就是翹班逃避。原來高雄如此輕鬆，採自願登記制，不登記就不用質詢。

若登記者眾多呢？2012年9月28日高雄議會通過決議，市長施政報告質詢採登記抽籤。以前靠抽籤，現在也靠抽籤，何來葬送民主？議員質詢時間屬議會內規，市長無權管轄。民進黨過去掌握議會之際，放任陳菊，才自廢武功、採自願方式，今要對付韓國瑜，卻發現早已自毀武器。

高雄市議會未能如台北安排每位議員皆有固定質詢時間，是長久陋習，過去掌握議會者自食惡果，今人不改變頂多是因循守舊，但若要批評成最黑暗或民主之恥，就屬民進黨自打臉了！