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批國民黨乾脆改為國瑜黨 陳宏昌今稱：不講這個

2019-09-27 15:22聯合報 記者江婉儀╱即時報導

國民黨前中評委陳宏昌昨天指出，國民黨為錢郭台銘巴結郭台銘，還說國民黨乾脆改名叫國瑜黨。陳宏昌今天下午與新北市長侯友宜簽訂「湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式」，會後面對媒體追問，僅說「今天不講這個，大家辛苦了」。

媒體詢問，前新北市長朱立倫說要把陳宏昌找回國民黨，陳宏昌表示等他了解，媒體持續追問，國民黨爭取郭台銘留下來、為什麼會覺得國民黨變國瑜黨，陳宏昌回應，「大家辛苦了，我們今天不談這個，今天是湧蓮寺的捐款儀式，跟這些完全不相關。謝謝大家」就快步離開現場。

陳宏昌今天下午與新北市長侯友宜簽訂「湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式」，會後面...
陳宏昌今天下午與新北市長侯友宜簽訂「湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式」，會後面對媒體追問，僅說「今天不講這個，大家辛苦了」。記者江婉儀／攝影
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國民黨陳宏昌朱立倫侯友宜

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