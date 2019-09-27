中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園財政規畫，近來備受在野黨質疑，國民黨議員舒翠玲今天在議會質詢，質疑市府未來該如何提高自有財源，並解決應付歲出保留款過高問題？市長鄭文燦說，市府落實開源多元化、節流合理化、工程進度穩健化等原則，並重申桃園市獲得的中央一般性補助款及統籌分配稅款，是六都中最少，已多次向行政院主計總處反映爭取修正財政收支劃分法，在修法之前，將積極爭取中央計畫型、專案型與前瞻計畫等補助款因應。

桃園市議會今天舉行第2屆第4、5次臨時會第2次會議，審議本市107年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，身為財政小組召集人的議員黃婉如報告聯席審查審核結果，市府與附屬單位等決算皆照審核報告數字通過。

舒翠玲則針對審核報告細節，質詢市長鄭文燦表示，桃園自有財源連年下降，但人事費用卻不斷提高，另應付歲出保留款，市府連續4年來高居第一名，主因都是工程仍在規畫設計、變更設計或尚未完工，質疑市府是否「編列過多經費、思慮欠周詳，甚至是計畫推太多」，要鄭說明如何修正改變。

鄭文燦說，桃園升格後，人口增加20萬人，連帶社會福利及公共建設支出大幅增加，但也代表收入會有自然成長，他重申市府落實開源多元化、節流合理化、工程進度穩健化等原則，務實推動各項建設，也力求財政穩健、開源節流。

鄭也提到，中央一般性補助款及統籌分配稅款，桃園市在六都中獲得的補助款最少，比第五名台南市少了88億元，更只有台北市的一半左右，過去就曾向行政院主計總處表達，桃園預算補助不成長是錯誤的立場，財政部目前正研擬修正財政收支劃分法，由於桃園人口持續增加，在該法案修正前，市府將先積極爭取中央補助款因應。