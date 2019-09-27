請蔡英文接受蔡適應建議 羅智強：把台綜院列附隨組織

2019-09-27 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



行政院黨產會日前認定中廣為國民黨附隨組織，命令中廣名下不當取得之土地及地上建物要轉為國有，包括台北市仁愛路帝寶基地及國家預算購置的資產，追徵價額共七十七億多元，令中廣董事長趙少康相當不滿，將控告國民黨前主席李登輝與投管會前主委劉泰英共同背信；台北市議員羅智強表示，黨產會查黨產要孚公信，先把李登輝成立的台綜院列為附隨組織。

羅智強說，他在節目中提出建議，民進黨立委蔡適應説「不錯啊！」，他要肯定蔡適應，贊同他的意見，並開玩蔡的玩笑「你可以叫蔡英文下台，自己去當民進黨總統了」。他認為，蔡適應要嘛是腦袋比蔡英文清楚，要嘛就是良心比蔡英文乾淨。

羅說，但他也要説，不要嘴巴説「不錯」，身體卻很誠實的「不做」。不錯，不錯你就去做！不錯，你就去要求蔡英文做。蔡英文執政三年多，黨產會抓婦聯會、抓救國團、抓趙少康。依照黨產會的標準，台綜院的成立經費，也和國民黨脫不了關係，和李登輝處分帝寶土地脫不了關係，那台綜院怎不列為附隨組織？

羅智強表示，國家的法律，不是執政者選擇性清算政敵的工具。馬英九、趙少康，蔡英文覺得有威脅，就拿黨產當藉口，透過黨產會、透過司法追殺清算。而李登輝是蔡英文的精神導師、政治盟友，就輕輕放過，假裝李登輝沒當過國民黨黨主席，沒處理過國民黨黨產！