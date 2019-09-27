【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47 聯合報 主筆室



私菸案爆出總統府諮議也是大買家，這位小英女孩買37條菸，戳破府官自清未涉案的謊言，驚動蔡總統親自辯護「與國安私菸是不同性質」。辣台妹「蔡碧仲」上身，相對她對普悠瑪案不到五十字的冷漠反應，18條人命沈冤難雪比不上為親信切割弊案火急。

立委黃國昌揭穿總統府發言人室藏有私菸大戶，曾保證「總統府及國安會機要與政務人員」都沒買單的發言人黃重諺再度神隱，大戶就在他辦公室裡，形同誠信破產。於是蔡英文又站上第一線捍衛總統府清白。

蔡總統辯稱，林女是機上購買免稅品，與司法調查的私菸案不同性質，故不在刑事追訴範圍。這話不僅重申指導辦案，也證明最初私菸案就設定只辦國安人員。明明華航利用總統專機賣出一萬條私菸，分見於國安人員九千八百條、機上交易及預購提領兩百多條、華航人員搭便車自提數十條，結果只拿軍人祭旗，總統府和華航人員則得意抽著免稅菸，真如蔡英文說的「撤」查到底。

總統府和北檢有無辦案默契，就拿八月宜蘭一起私菸案便得見分明。

我國籍貨輪吳姓大副，去年趁停靠高雄港，將船上購入的21條香菸裝入紙箱併同行李下船出關，被海關查獲，違規攜入未稅香菸數超出法定1條上限，宜蘭地院依菸酒管理法輸入私菸罪，判大副4個月徒刑，緩刑2年。

承審法官判刑依據是，超出免稅額的香菸應依規定課稅，但吳未依程序填列相關表格，違反菸酒管理法輸入私菸罪。