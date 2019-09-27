解套韓國瑜太平島挖石油 立院經委會下周報告石油探勘

2019-09-27 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜身陷太平島挖石油失言爭議，為幫韓解套，黨籍立委陳超明下周三將安排經濟部與中油公司，到委員會專案報告「石油探勘績效與我國周邊海域石油探勘情形」，要讓爭議回歸中央層次討論。

排案的國民黨立委陳超明表示，經濟部與中由在太平島探勘石油多年，但現在為了選舉卻一推二五六，到底有沒有做，做到什麼程度，中油、經濟部能源局、礦務局等單位互踢皮球，那不如大家到委員會把話一次講清楚，讓大家了解政府在做什麼。

陳超明說，韓國瑜過去提出太平島挖石油想法，是希望中央積極推動，讓太平島所在地的高雄市也能在財政上有所助益，這是幫高雄市，但現在為了選舉，卻被百般抹黑，當初負責推動探勘的單位，全都推說不清楚，這難道沒有政治介入？

陳超明說，就他所知，從2013到2017年中油與經濟部相關單位都有在太平島探勘石油，前後花了約2億元，但中油卻宣稱僅打了540公尺，能源局的成果報告也祕而不宣，外界無從得知真相，排專案報告不是要幫韓，是要經濟部面對真相。

國民黨籍立委廖國棟也說，中油每年編列50億元預算在國內外開採探勘石油與天然氣，太平島雖是高雄市轄區，挖石油是中油的權責，編預算真的不是高雄市政府的事。

國民黨團人士表示，韓國瑜主張中央可在太平島周邊探勘石油，非天馬行空想法，相關議題在馬政府時代的立院就被熱烈討論過，特別是2013年發生南海爭端時，當時藍綠立委都有人支持，包含民進黨立委蕭美琴與陳亭妃當時都曾認同探勘計畫。

因立法院討論，黨團人士說，馬政府時代後期，經濟部曾編4年預算進行探勘，但4年探勘期滿後，因國際關係等因素，才沒有繼續編列預算推動；蔡政府上台後又因與對岸互動不佳、太平島又由島變礁，全案當然更難討論。

黨團人士說，當初石油探勘計畫是以太平島做專案基地，在周邊1百海浬範圍內進行；如今若要重啟，太平島究竟是「是島？還是礁？」國際定位要先弄清楚，若是默認「太平礁」國際法庭仲裁結論的話，將失去2百海浬經濟海域管轄權，將很難續推。

黨團人士表示，從太平島探勘石油一案發想開始，都是在中央討論，當初探勘也有初步成效報告，只是被列為密件，證明全案屬中央議題，下周三專案報告就是要中油公司面對問題，讓爭議回歸常軌。

黨團人士說，若民進黨不敢捍衛太平島主權，不敢挑釁美國，太平島要重啟石油探勘將緣木求魚。