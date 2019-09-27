馬紹爾駐美大使 證實陸施壓轉向

2019-09-27 14:19 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／26日電



去年7月馬紹爾總統海妮（右）訪台，蔡英文總統（左）迎接。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

與台美關係很好

馬紹爾群島駐美大使查奇奧26日指出，馬紹爾群島與美關係所面臨最大挑戰，來自中國大陸投入的資金與影響力，中方至今仍透過積極訪問，向馬紹爾群島領導人示好；但查奇奧受訪表示，馬紹爾群島與台灣和美國關係很好。

聯邦眾議院外委會與自然資源委員會26日聯合舉行聽證會，聚焦美國與太平洋島嶼的關係，出席者包括國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）、馬紹爾群島駐美大使查奇奧（Gerald Zackios）等人。

陸倡建經濟特區遭拒

查奇奧指出，中方今年稍早提出在朗格拉普環礁建造港口與一千間房屋的提案，企圖創建一個類似香港的地方，一個具自治權的經濟區域，但馬紹爾群島政府反對這項提議。

查奇奧並表示，小型島國面臨壓力，中方在區域非常積極，企圖影響並脅迫這些國家改變其邦交關係；馬紹爾群島與美國關係堅實，也願意加強合作，拓展關係。

美方資源非常重要

查奇奧也談及中方在區域擴大影響力，華為也透過其電信系統涉入，且中方也透過各種關係企圖向馬紹爾群島領導人示好；基於中方在區域的一切作為，美方在區域投入足夠資源非常重要。

查奇奧書面證詞指出，馬紹爾群島與美國關係至今面臨的最大挑戰，來自中方投入的資金與影響力，其他太平洋島國採取行動終止與台灣關係，正表明他們面臨如此挑戰。

查奇奧會後接受台媒採訪，被問及中方是否持續施壓，查奇奧說，中方透過政府各領導階層持續嘗試，但馬紹爾群島政府反對他們的提議；查奇奧並說，「我們與台灣和美國的關係很好。」