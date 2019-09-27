蘇巧慧是侯友宜未來敵手？朱立倫：競爭對手是市政本身

相關新聞
黃珊珊當副市長影響橘白關係？ 柯文哲：解釋解釋就好2019-09-27 10:28
高市議會爆衝突 蘇貞昌批：為市長方便違反民主運作2019-09-27 09:41
又是有助於病情？中監准扁參加民進黨33周年黨慶2019-09-27 13:18
300萬元新版本？陳麗玲：高鐵錄影帶拿出來這麼難嗎？2019-09-27 13:15
美官員示警帛琉、馬紹爾恐轉向 外交部：積極鞏固邦誼2019-09-27 12:33
影／藍委：私菸案匯款查得到 陳明文提300萬追不到？2019-09-27 12:31
《返校》教我們的事：如果張老師生在現代2019-09-27 12:05
總統府光雕揭國慶活動序幕 凱道28日起交管2019-09-27 12:05
【即時短評】美國的仗義執言 真的都是為台灣嗎?2019-09-27 12:03
豬瘟政治學 蘇揆：中國紅色外溢 連民主自由都沒有2019-09-27 11:03
徐國勇：台灣護照在國際好用 排前段班2019-09-27 10:50
黃珊珊接班選市長？ 柯文哲：會不會想太遠2019-09-27 10:29
馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？2019-09-27 09:39
「返校」叫座傷韓選情？政治電影頻打藍 「文化助選」惹爭議2019-09-27 07:55
美啟動彈劾川普 他指蔡英文破壞兩岸和平早該被彈劾2019-09-27 07:54
我出席聯合國是重大外交突破？ 前外交官：吹破牛皮2019-09-27 07:43
馬紹爾駐美大使：面臨中方挑戰 但與台美維持良好關係2019-09-27 04:23
府感謝通過「台北法案」 蔡總統：全力鞏固邦交2019-09-27 00:34
借將黃珊珊 柯沒知會宋 「雙人會」更難了…2019-09-27 00:26
台義兩國互惠 將開放快速通關2019-09-27 00:04
美參院外委會通過「台北法案」 挺我鞏固邦交2019-09-26 23:46
美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台2019-09-26 23:46
開箱文流行！公道伯王金平也來開這兩箱2019-09-26 22:18
婦聯會：協助蔣宋美齡人生最後數年 何不當之有？2019-09-26 21:20
【重磅快評】港生陸生衝突 「台灣隊長」怎麼教？2019-09-26 20:16
博士論文明公開閱覽 蔡總統：我不怕抹黑也不怕被檢驗2019-09-26 19:59
總統蔡英文博士論文 明早10時公開全民閱覽2019-09-26 18:23
黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴2019-09-26 18:18
929台港遊行 時力：上街頭最重要一人都不能少2019-09-26 18:04
審計長被提名人陳瑞敏詢答 藍委要求嚴守財政紀律2019-09-26 17:26
諾魯新總統發聲支持台諾邦交 外交部：誠摯感謝2019-09-26 17:14
影／會計師後援會成立 蔡英文請大家打假消息2019-09-26 17:11
改造玩具槍 蘇貞昌：防治不討價還價 請部會修法2019-09-26 16:55
會計師全國後援會成立 蔡英文籲一起消滅假消息2019-09-26 16:17
在台港陸生衝突 蔡總統：不能再發生2019-09-26 16:02
美參院通過台北法案 國民黨：感謝美國的支持和協助2019-09-26 15:58
美國會通過香港法案 陸批干涉內政揚言回擊2019-09-26 14:20
美參院外委會通過「台北法案」 蔡總統：全力鞏固邦交2019-09-26 14:18
929大遊行直擊國民黨死穴？ 黨務人士：一貫招式2019-09-26 14:11
熱門文章
黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴2019-09-26 18:18
總統府官員林家如吃罰單 被罰4.5萬元居冠2019-09-26 16:49
我出席聯合國是重大外交突破？ 前外交官：吹破牛皮2019-09-27 07:43
我們在等一個人 這篇千字文讓韓粉都哭了2019-09-26 19:55
孫大千：蔡英文推階段台獨 韓國瑜憂貧富差距 2020關鍵2019-09-27 09:22
美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台2019-09-26 23:46
美軍MC-130再飛海峽中線 未來可能成慣例？2019-09-26 23:00
開箱文流行！公道伯王金平也來開這兩箱2019-09-26 22:18
陸軍269旅士官燒傷命危 疑似自傷2019-09-26 16:24
「返校」叫座傷韓選情？政治電影頻打藍 「文化助選」惹爭議2019-09-27 07:55
法界觀點／利用職務機會 帶37條菸不違法？2019-09-27 00:26
「做人比較重要」 館長：雖非百分百支持但這次挺蔡英文2019-09-26 16:56
總統府諮議涉私菸案 黃暐瀚：黃重諺應跟社會道歉2019-09-26 14:53
新聞眼／機邊交貨 機艙取貨 辦私菸雙重標準？2019-09-27 00:23
小英女孩帶菸沒刑責？女律師拿這個案子打臉蔡總統2019-09-27 12:44
美啟動彈劾川普 他指蔡英文破壞兩岸和平早該被彈劾2019-09-27 07:54
博士論文明公開閱覽 蔡總統：我不怕抹黑也不怕被檢驗2019-09-26 19:59
總統府官員未列私菸案被告 檢察官：北檢應說明為何未涉貪汙2019-09-26 18:01
【重磅快評】港生陸生衝突 「台灣隊長」怎麼教？2019-09-26 20:16
國民黨像恐怖情人？蔡沁瑜：不想如此形容、盼好聚好散2019-09-26 16:08
小英女孩買37條菸未涉刑責？王鴻薇：總統先斷案嗎？2019-09-27 11:15
總統蔡英文博士論文 明早10時公開全民閱覽2019-09-26 18:23
每月一次？美特戰運輸機再越台海2019-09-27 00:31
影╱戶籍遷到八德 蔡沁瑜：郭台銘盼「郭家軍」擦亮招牌2019-09-26 15:24
蔡英文總統博士論文 下載網址在這裡2019-09-27 10:05
郭台銘再傳爭取親民黨提名選總統 親民黨：目前未連繫2019-09-26 14:13
改造玩具槍 蘇貞昌：防治不討價還價 請部會修法2019-09-26 16:55
F-16性能提升大量進廠 專家：台灣將出現戰機缺口2019-09-27 11:57
韓國瑜國政團端能源政策 環團批：在野才喊減煤2019-09-26 22:12
馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？2019-09-27 09:39
府感謝通過「台北法案」 蔡總統：全力鞏固邦交2019-09-27 00:34
韓粉可以打包了？黃暐瀚提3理由「還不到時候」2019-09-27 11:55
外交部、國安會沒人買菸？破功2019-09-27 00:29
婦聯會：協助蔣宋美齡人生最後數年 何不當之有？2019-09-26 21:20
美參院外委會通過「台北法案」 挺我鞏固邦交2019-09-26 23:46
踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅2019-09-27 11:00
馬紹爾駐美大使：面臨中方挑戰 但與台美維持良好關係2019-09-27 04:23
借將黃珊珊 柯沒知會宋 「雙人會」更難了…2019-09-27 00:26
私菸案首波開罰13人 府諮議林家如挨罰4.5萬最高2019-09-27 00:18
蔡英文博士論文國圖上架 學者：遲來的公開2019-09-27 11:48
留言