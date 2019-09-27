蘇巧慧是侯友宜未來敵手？朱立倫：競爭對手是市政本身

2019-09-27 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



周刊報導，新北市立委蘇巧慧是新北市長侯友宜下屆連任的對手，對此國民黨立委參選人黃志雄這戰特別重要；新北市前市長朱立倫今為黃志雄等人助選，朱立倫表示，「侯市長和我的心情都一樣」，最大競爭對手是侯市長市政本身。