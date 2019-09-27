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蘇巧慧是侯友宜未來敵手？朱立倫：競爭對手是市政本身

2019-09-27 12:51聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

周刊報導，新北市立委蘇巧慧是新北市長侯友宜下屆連任的對手，對此國民黨立委參選人黃志雄這戰特別重要；新北市前市長朱立倫今為黃志雄等人助選，朱立倫表示，「侯市長和我的心情都一樣」，最大競爭對手是侯市長市政本身。

朱立倫說，侯友宜和他的心情都一樣，他非常佩服侯市長，當市長第一天就一切以市政為重，腳踏實地幫市民解決問題、做建設。他指出，侯未來最大競爭對手是侯市長市政本身，不是跟其他人比，要不斷超越自己，並且也是靠市府團隊、立委及議員等人合力幫忙。

新北市前市長朱立倫今為黃志雄等人助選。記者魏翊庭／攝影
新北市前市長朱立倫今為黃志雄等人助選。記者魏翊庭／攝影
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朱立倫侯友宜蘇巧慧

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