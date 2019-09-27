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影／藍委：私菸案匯款查得到 陳明文提300萬追不到？

2019-09-27 12:31聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

國民黨立委童惠珍（左起）、國民黨團總召曾銘宗國民黨團、副書記長林奕華與國民黨團首席副書記長陳宜民上午在國民黨立院黨團舉行記者會，向蔡政府提出10問，要求相關部門依權責調查清楚，給國人一個真相。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委童惠珍（左起）、國民黨團總召曾銘宗國民黨團、副書記長林奕華與國民黨團首...
國民黨立委童惠珍（左起）、國民黨團總召曾銘宗國民黨團、副書記長林奕華與國民黨團首席副書記長陳宜民上午在國民黨立院黨團舉行記者會，向蔡政府提出10問，要求相關部門依權責調查清楚，給國人一個真相。記者蘇健忠／攝影
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國民黨立委童惠珍（左起）、國民黨團總召曾銘宗國民黨團、副書記長林奕華與國民黨團首...
國民黨立委童惠珍（左起）、國民黨團總召曾銘宗國民黨團、副書記長林奕華與國民黨團首席副書記長陳宜民上午在國民黨立院黨團舉行記者會，向蔡政府提出10問，要求相關部門依權責調查清楚，給國人一個真相，也譴責法務部政務次長蔡碧仲，在周三財政委員會不但對質詢立委反質詢，甚至態度囂張跋扈，根本不適任擔任政務官。記者蘇健忠／攝影
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國民黨林奕華陳宜民陳明文

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