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【即時短評】美國的仗義執言 真的都是為台灣嗎?

2019-09-27 12:03聯合報 記者程平╱即時報導

在台灣連續被中國大陸挖走二個南太平洋邦交國後，美國聯邦參議院外交委員會通過「台北法案」，表態對台灣的支持，美國國務院亞太副助卿孫曉雅也表明，將依照台灣旅行法訪問台灣。消息一出，似乎讓在外交戰場上節節敗退的民進黨政府打了一劑強心針，只是美國人的仗義直言，真的是為了台灣嗎?

雖然目前還不知道「台北法案」最終會通過的版本內容，但根據先前版本，法案主要是要美國行政部門採取作為強化台灣的國際結盟，並要求採取行動與各國交涉，促使他國政府維持與台灣的邦交，對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，授權國務卿能相應增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國的援助。

美國透過法案及涉台人士的發言，要求其他國家必須強化與台灣的實質關係，共同面對北京的不斷霸凌對台灣民主造成「重大威脅」，還批評中國使用「脅迫工具」，試圖侵蝕台灣邦交國的國家主權，誘使依據北京利益行事。

但在「台北法案」中卻擬授權國務卿能以外交關係及援助當武器，這又何嘗不是「試圖侵蝕台灣邦交國的國家主權，誘使依據華盛頓利益行事」?且美國早在1978年就枉顧長期與中華民國的友誼，以區域政治及經濟上的美國利益為著眼，與北京建立外交關係，對現今台灣還僅存的友邦來說，不是更「足堪表率」?

「台北法案」中也要求美國行政部門要在各國際組織中，透過發言或投票支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織的會員，或在其他組織中取得觀察員身分。但現實是，各國際組織「不顧華盛頓反對」，一再配合北京壓抑台灣，且「台北法案」中竟強調支持台灣「不以主權國家為參與資格」，美國自己都不願承認台灣是主權國家。

在台灣選舉年，美國突然強化支持台灣國際空間的言行，當然會讓外交持續受挫的民進黨政府找到浮木，但我們也不能不警覺，美國此舉也可能是在美中貿易戰及香港反送中等事件持續發酵下，拿台灣當籌碼。且自蔡政府上台以來，北京不斷在中南美及南太這原本是美國的後院挖牆腳，代表美國影響力的式微，美國大動作挺台灣，真的都是為台灣嗎?

美國聯邦參議院外交委員會以口頭表決方式一致通過「台北法案」。 本報系資料照片
美國聯邦參議院外交委員會以口頭表決方式一致通過「台北法案」。 本報系資料照片
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