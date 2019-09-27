【即時短評】大選即將百日倒數 韓國瑜何時整隊出發？

2019-09-27 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘9月16日宣布不參與總統連署，沉寂近半月後，明天將在首場感恩見面會亮相，眼看綠營賴清德與蔡英文的心結似有化解跡象，藍營支持者莫不希望韓郭關係也能在激情過後回到從前；只是，時間可能是韓國瑜的最大敵人，2020大選百日決戰已近，韓國瑜能擺出攻頂的陣仗並展現破敵的決心嗎？

這次大選和往年大大不同，選戰雖即將進入百日倒數，但藍綠陣營卻無大軍對決的態勢，國民黨提名的韓國瑜被盡職的綠營議員困在議會裡，冷不防突襲一句「太平島挖石油的預算編在那裡？」，竟也能變成天大的話題，連行政院長蘇貞昌都能來湊熱鬧，韓國瑜的口才很棒，卻沒有把話說好，自亂了陣腳，接下來，還不知道綠營議員要出什麼招，韓國瑜何時才能整隊出發，目前還看不到確切的時間表。

對照韓國瑜，蔡英文還真是好整以暇，儘管私菸風暴、外交接連重大剉敗、石木欽請辭公懲會委員長、高鐵遺金三百萬等弊案醜聞接踵而來，連前副總統呂秀蓮都看不下去，蔡政府竟能靠芒果乾、防火牆一一化解，選情反而比以前更穩，連初選和蔡結下心結的前行政院長賴清德都突然盡釋前嫌，蔡賴配只差擇吉日宣布而已，蔡英文心情極好，還到音樂串流平台點歌，播放席娜伊斯頓的「For your eyes only」，似有意為她的論文再提出另一項證明。

以攻守而論，韓國瑜至少要有三倍於蔡英文的火力，才可能下架蔡英文，眼見選戰即將百日倒數，韓國瑜雖有堅強鋼鐵韓粉作後盾，但火力卻不見得是蔡英文的三倍，時間迫近是嚴苛挑戰，韓國瑜必須加緊腳步打出有節奏的選戰才行；八年前的此時，蔡英文、蘇嘉全靠著發動「小英巴士」引擎，沿台一線展開綠營版「Long stay」而拉起聲勢。