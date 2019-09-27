黃珊珊當副市長影響橘白關係？ 柯文哲：解釋解釋就好

2019-09-27 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市府有意找親民黨市議員黃珊珊入府擔任副市長，傳言這項人事異動因親民黨沒被告知因此相當生氣。對此，台北市長柯文哲表示，這人事案不是他們宣布而是媒體曝光，內部要去管控消息；至於有無告知親民黨，柯說大概只在討論階段，大家有個默契，暫時都還沒去處理，他也說，這種東西，解釋解釋就好。

柯文哲上午出席醫療數據松活動會前受訪，外界好奇黃珊珊的人事案，因黃是親民黨籍，未來柯文哲與親民黨關係，是加溫還是惡化？對此，柯說，他們用人從來沒有去看是哪個黨，是看對那位子適合不適合，台北市政府的一級首長，從新黨到民進黨都可以，這是他們最驕傲的地方。

至於因這項人事案曝光，可能引發與親民黨的矛盾，柯文哲稱，他發現台灣政治每天都在處理這危機，進入極端政治的環境。至於是否會因黃珊珊一事造成柯宋會不能達成？柯說，不會吧，「宋主席對我還不錯。」

此外，傳出郭陣營持續跟親民黨接觸，可能想爭取親民黨門票，柯文哲稱不曉得，他不會去問郭董下一步要幹什麼，如果是朋友的話，人家做什麼，表達善意、表達支持就好，何必去介入人家做什麼事情。

而柯曾說國民黨蔣萬安會是不錯的副市長接班人選，柯對此重申，他是說，如果國民黨現階段要推出來一個人選，那一定是蔣萬安，對每一個可能的候選人，他們都表達善意，這樣就好。

至於黃珊珊2022會不會接替柯文哲去競選市長？柯說，連2020到現在都很難預測，為什麼要去預測3年後的事情？