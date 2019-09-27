美啟動彈劾川普 他指蔡英文破壞兩岸和平早該被彈劾

2019-09-27 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



美國總統川普疑今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，施壓對方調查民主黨政敵拜登，引發民主黨在美國眾議院啟動彈劾調查。資深媒體人陳朝平指出，蔡英文上任後不經協商，不經修訂協議，逕行宣布不承認九二共識，退出23項協議，將國家安全、企業權益、人民福祉置於危卵之上，台灣這樣的國家領導人，早該被彈劾了。

陳朝平在臉書貼文指出，

2017年1月，川普正式宣布退出跨太平洋夥伴關係（TPP）。

2017年6月1日，川普宣布退出巴黎氣候協定。該協定旨在推動溫室氣體排放減量、減緩全球暖化。

2018年5月8日，川普拍板美國退出「伊朗核子協議」，美伊關係降至冰點。

2019年8月2日，川普宣布美國退出中程核武飛彈協議，數周後，美國試射新的一枚陸基中程核武飛彈。

川普宣布退出某項協定時，意味著美國沒有義務再繼續遵守協定中的規約、也不能繼續享受協定中的各項權利。同樣的，其他原始簽約國與美國之間的權利義務關係，也告消失。

2016年5月20日，蔡英文正式就職中華民國總統，公開表示不承認九二共識。蔡英文這項宣示，等同於宣布台灣退出兩岸之間基於九二共識所簽署的23項協議。攸關兩岸各項權利義務的這23項協議，打從2016年5月便已完全無效了，也就是從那時起，中國大陸根本沒有遵守23 項協議內容的義務了。

不經協商，不經修訂協議，逕行宣布不承認九二共識，退出23項協議，將國家安全、企業權益、人民福祉置於危卵之上，這樣的國家領導人，早該被彈劾了。