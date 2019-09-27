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蘇貞昌說的重大外交突破 前外交官：吹破牛皮了

2019-09-27 07:43聯合報 記者吳淑君╱即時報導

美國總統川普23日主持在紐約聯合國總部舉行的全球呼籲保護宗教自由活動，川普發表演講。在這場活動當中，中華民國駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文也受邀出席。在接連與索羅門、吉里巴斯斷交後，行政院長蘇貞昌隔天答詢時主動提到，此事是台灣重大外交突破，前外交官介文汲反諷，是不是助選助昏頭了，才說出這種吹破牛皮的話。

介文汲在臉書貼文指出，我國1971年退出聯合國後，為重新参與聯合國，外交部同仁一棒一棒的努力，終在2009年重新回到睽違三十多年的聯合國舞台，獲聯合國世界衛生組織大會邀請，由衛生部長率包括外交部官員的正式代表團以觀察員身份進入聯合國會場出席世界衛生大會，直至蔡英文政府於上任第二年的2017年搞砸為止。

中央社報導蘇貞昌日前說，駐紐約辦事處長應美國邀請進入聯合國参加美國主辦的全球呼籲保護宗教自由活動，是自從退出聯合國後，台灣的正式外交代表，第一次進入聯合國，是非常重大的外交突破，非常不簡單。他反諷，是不是助選助昏頭了，才說出這種吹破牛皮的話。

我友邦過去在聯合國舉辦會議或活動，駐紐約辦事處處長及同仁也曾應邀參加，但基於工作的考量，均未高調對外公佈。

他在外交部工作時也有幸數度参與推動重新参與聯合國的工作，其間與美國ㄧ直合作密切，且獲得美方大力的支持，最終得以促成我政府代表團重返聯合國世界衛生大會。所以美國早就在大力協助我們参與聯合國。

介文汲奉勸蘇貞昌，仔細看看外交部對駐紐約處長進聯合國開會事的發言，不要大言不慚，「說出什麼是我國退出聯合國後第一次這種大話！」

前外交官介文汲指出，我友邦過去在聯合國舉辦會議或活動，駐紐約辦事處處長及同仁也曾...
前外交官介文汲指出，我友邦過去在聯合國舉辦會議或活動，駐紐約辦事處處長及同仁也曾應邀參加，但基於工作的考量，均未高調對外公佈。圖／介文汲提供
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聯合國紐約外交部

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