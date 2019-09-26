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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

2019-09-26 23:46聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院負責亞太經濟合作（APEC）的資深官員孫曉雅26日在國會聽證會指出，她預計於兩周內訪問台灣，與台灣方面討論APEC相關議題。

孫曉雅並重申國務院的立場表示，美方認為中國大陸積極改變兩岸現狀的行為，包括誘使他國與台斷交，這都是有害的，破壞了區域穩定；這些行為破壞數十年來和平、穩定發展的架構。

聯邦眾議院外委會亞太小組26日舉行聽證會，聚焦美國與太平洋島嶼的關係，國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人出席。

薛瑞福談及美國與帛琉、馬紹爾群島、 密克羅尼西亞聯邦3個「自由聯繫邦」（Freely Associated States）的關係指出，美方特別關切中國大陸運用脅迫手段企圖侵蝕這些國家的主權；中方向帛琉等台灣的外交夥伴施壓，如祭出旅遊禁令，中方也透過經濟脅迫，導致另外兩個太平洋國家在上周改變其外交承認。

眾議員華格納（Ann Wagner）詢問孫曉雅，是否考慮基於台灣旅行法前往台北，以表明美國對台支持；孫曉雅回應，她將以國務院APEC資深官員身分，在兩周內前往台灣，討論APEC相關問題。

華格納對此表示，美方需要強力表態，不能讓中國大陸霸凌美國的盟友與夥伴，也要讓台灣了解，台灣對美國的重要性。

孫曉雅指出，台灣是個民主成功的故事，可信賴的夥伴，以及世界的良善力量，特別是台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，美國將持續支持台灣。

薛瑞福的書面證詞寫道，馬紹爾群島與帛琉是太平洋地區中，承認台灣（中華民國），而非中華人民共和國的兩個國家；近年來，中國大陸對台灣的外交夥伴施壓，禁止其遊客造訪帛琉，損及帛琉旅遊業，企圖換取其外交承認。

中華民國16日宣布與索羅門群島斷交，20日又與吉里巴斯終止外交關係，邦交國數量降至15國，其中包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島4個太平洋友邦。

聯邦眾議院外委會亞太小組26日舉行聽證會，聚焦美國與太平洋島嶼的關係，國防部印太...
聯邦眾議院外委會亞太小組26日舉行聽證會，聚焦美國與太平洋島嶼的關係，國防部印太事務助理部長薛瑞福（左）、國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（右）等人出席。華盛頓記者張加／攝影
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帛琉APEC國務院

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