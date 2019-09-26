開箱文流行！公道伯王金平也來開這兩箱

2019-09-26 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



政治人物最近流行「開箱」，參選總統不鬆口的立法院前院長王金平今晚也在臉書貼文「開兩箱」 ，一箱是他跑行程、處理公務的裝備，另一箱是睡覺時的身邊物品，王金平還問大家有在他開箱物中「看出任何亮點嗎？」

王金平今晚在臉書表示，聽助理們說現在很流行裝備開箱，讓他也心癢癢，前陣子到處奔波會鄉親，現在終於有個小空檔把自己開箱。

王金平說，不論是為鄉親服務、下鄉走跳，還是休息睡覺，他不能缺少這些東西。在外要扛得起專業，回家要安心休息，偶爾看書入眠。

王金平最後自我調侃說，當然，「睡太熟時就只能做自己了。」

王金平秀出的開箱裝備，扛得起專業的裝備中，有和他一樣高的民國109年度預算書，身旁有長年跟隨他辛苦的隨扈，胸前是他的新書「橋」，最重要的至今不能忘，永遠不會忘，直到明年都一定有的「競選小物」。

至於為什麼有報紙，當然要了解、掌握時事，但網友不曉得有沒有查覺，四大報少了「哪一報？」為何不見「中時？」是忘了嗎？還是拍攝時臨時找不到報紙嗎？還是又因為「那個韓？」助理也沒有答案。

而睡覺時的裝備，就不必細究了，王金平要看書入眠，身旁有五本書，包括前內政部長李鴻源新書「台灣必須面對的真相」。「選總統的人可不可以告訴我你腦子裝什麼？」李鴻源在新書發表時這樣說。