【重磅快評】港生陸生衝突 「台灣隊長」怎麼教？

2019-09-26 20:16 聯合報 主筆室



總統蔡英文。記者林伯驊／攝影 分享 facebook

香港反送中的效應衝擊台灣政治與社會，近日多所大學陸續傳出在台陸生與反送中港生衝突事件；而民團發起「929台港大遊行」，校園內港生與陸生的衝突恐怕會進一步擴大。

陸生與港生都是台灣各大學的重要生源。既然在台求學，不管是陸生或港生，都應無差別地享受民主的空氣，並一體受到言論與思想自由的保障。

港生隔海聲援香港反送中，陸生與大陸社會同聲一氣，這是自然反應，沒有人需要為自己的認同道歉。各大學應該做的是，在消極面保障不同的意見都有表達的自由與權利，在積極面提供學習尊重與包容不同意見的環境，進而促成理性對話與溝通。

至於暴力，當然不能接受。毋庸置疑。

總統蔡英文表示，台灣是民主國家，包容不同意見，但不能接受暴力，主管機關會依此原則積極處理。教育部長潘文忠也說，台灣是崇尚民主自由跟法治的社會，不容許因意見不同而產生霸凌或暴力。

可是，關於台灣政治，提到暴力，你會想到什麼？

是的，暴力小英！

在吉里巴斯與台灣斷交那天，當晚蔡英文就熱情跑趴；在社群之夜，蔡英文驕傲地提醒大家，她人生第一次領導群眾上街，就被封為「暴力小英」；現在則以「台灣隊長」身分，邀年輕人與一起守護台灣。

這是用「台灣隊長」，來洗白「暴力小英」！

蔡英文以「成王敗寇」的邏輯，重新演繹「暴力」的定義，從而蠻橫改寫「民主」與「法治」的規則。

各國聲援香港的民主訴求，也不免關切街頭暴力升級的態勢；蔡政府與民進黨支持反送中，卻視暴力打砸為當然。不過，這無足為奇，台灣的太陽花運動，蔡英文與民進黨的態度，就是踐踏民主、破壞法治、縱容暴力。所以會有打砸政院，覺青無辜，警察問罪，總統閣揆出庭的民主奇景與法治奇觀。

香港反送中延燒，各國呼籲北京克制，更敦促港府與社會對話。對於台灣校園的陸生港生衝突，教育部也責成各大學加強教育，促成不同群體間的互動理解、彼此尊重和理性對話。這才是教育的意義。

不過，各大學加強教育的第一課，應該是解構「暴力小英」；不論「台灣隊長」曾經教導過怎樣的暴力價值！