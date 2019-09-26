親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
餐桌上美味代價
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合
udn20週年

涉詐領助理費276萬元 花蓮前議員夫妻遭聲押獲准

博士論文明公開閱覽 蔡總統：我不怕抹黑也不怕被檢驗

2019-09-26 19:59聯合報 記者林敬殷╱即時報導

國家圖書館宣布，蔡英文總統的博士論文電子檔明天上午公開全民閱覽，蔡總統也透過臉書表示，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗。」作為政治人物，我們應該要提升台灣選舉的政治文化，而不是一起墮落沈淪。她將博士論文授權國家圖書館全文公開，盼藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索，也希望用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及她的母校的事情，可以就此結束。

蔡總統還說，藉著這個機會，她要告訴所有埋頭寫論文的年輕朋友，學術研究是一條寂寞的路，辛苦挫折一定會有，但這一切不是為了別人，是為了你自己。「只要願意付出，你的努力絕不會被抹煞。」而且，至少你們現在不必再用打字機寫論文了。

蔡總統說，多年前在英國倫敦，在她努力寫著我的博士論文時，收音機裡放的是約翰藍儂的Imagine，和席娜伊斯頓的For Your Eyes Only，那是一段很難忘的回憶。那個時候，她只是個普通的博士生，跟所有台灣的留學生一樣，就是趕快完成博士論文，拿到學位，盡快開啟人生後續的篇章。

蔡總統表示，作為一個博士研究生，她自然必須思考怎樣的研究，才能對這個世界有所貢獻。當時的世界經濟局勢，貿易保護主義再起，非關稅的貿易障礙衝擊國際經貿秩序；而台灣以外貿為發展重心，這個議題和我的國家息息相關。所以「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions（不公平貿易與防衛機制）」，就成為我的博士論文題目。

蔡總統說，回到台灣後，她有機會發揮所學，除了在大學任教，後來更參與台灣加入WTO的貿易談判團隊。她的博士論文也許很艱澀，當時的局勢放在現在也許難以體會，但卻是那個年代世界各國所面臨的重要課題。投入這個領域的博士研究，也成為她後來參與對外談判的專業基礎。

蔡總統也表示，當時的我，做夢都沒有想到，有一天會成為總統，更沒想到，當年在倫敦用打字機一字一字、一頁一頁敲出來的博士論文，會在現在成為焦點，甚至成為特定人士抹黑的標的，成為不斷騷擾她的母校的理由。

蔡總統直言，「裝睡的人是叫不醒的，惡意的人也不會理會你的解釋。」她的博士學位來自於倫敦政經學院（LSE）的認定，她的論文也已經在當年就交付學校，這些都有記錄可查。甚至，現在LSE的官網上，都還有白紙黑字的紀錄，證實她的博士學位。

蔡總統表示，「我不怕抹黑，我也不怕被檢驗。作為政治人物，我們應該要提升台灣選舉的政治文化，而不是一起墮落沈淪。」現在，她將她的博士論文授權國家圖書館全文公開，提供大家閱覽下載，藉此鼓勵更多年輕學子投入國際貿易領域的研究與探索；另一方面她也希望，用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及她的母校的事情，可以就此結束。

蔡總統表示，她要再次謝謝她的母校以及指導老師Michael Elliott所提供的學術養分，也要謝謝前大法官劉鐵錚當年擔任政大法律系主任時，給了她為學校服務的機會，讓她把當年在美國、英國所學的專業和年輕學子分享。更要感謝國家圖書館的協助，讓這本論文可以被公開。

蔡總統說，藉著這個機會，她要告訴所有埋頭寫論文的年輕朋友，「學術研究是一條寂寞的路，辛苦挫折一定會有，但這一切不是為了別人，是為了你自己。」「只要願意付出，你的努力絕不會被抹煞。」而且，至少你們現在不必再用打字機寫論文了。

國家圖書館宣布，蔡英文總統的博士論文電子檔明天上午公開全民閱覽，她也透過臉書抒發...
國家圖書館宣布，蔡英文總統的博士論文電子檔明天上午公開全民閱覽，她也透過臉書抒發心情及表明立場。照片翻攝自總統臉書。
分享

圖書館倫敦2020選舉蔡英文

相關新聞

黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18

美參院通過台北法案 國民黨：感謝美國的支持和協助

2019-09-26 15:58

【重磅快評】港生陸生衝突 「台灣隊長」怎麼教？

2019-09-26 20:16

總統蔡英文博士論文 明早10時公開全民閱覽

2019-09-26 18:23

929台港遊行 時力：上街頭最重要一人都不能少

2019-09-26 18:04

審計長被提名人陳瑞敏詢答 藍委要求嚴守財政紀律

2019-09-26 17:26

諾魯新總統發聲支持台諾邦交 外交部：誠摯感謝

2019-09-26 17:14

影／會計師後援會成立 蔡英文請大家打假消息

2019-09-26 17:11

改造玩具槍 蘇貞昌：防治不討價還價 請部會修法

2019-09-26 16:55

會計師全國後援會成立 蔡英文籲一起消滅假消息

2019-09-26 16:17

在台港陸生衝突 蔡總統：不能再發生

2019-09-26 16:02

美國會通過香港法案 陸批干涉內政揚言回擊

2019-09-26 14:20

美參院外委會通過「台北法案」 蔡總統：全力鞏固邦交

2019-09-26 14:18

929大遊行直擊國民黨死穴？ 黨務人士：一貫招式

2019-09-26 14:11

支持台灣固邦交 美參院外委會通過台北法案

2019-09-26 14:06

赴義大利更方便 台義互惠開放自動通關系統

2019-09-26 12:49

駁斥長照轉彎改採保險制 政院：目前沒有財源問題

2019-09-26 12:30

影／「0929反極權」遊行 卓榮泰將率隊參加

2019-09-26 12:13

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

連儂牆遭破壞 林飛帆：正告北京不要給在台中生壓力

2019-09-26 12:10

929撐香港大遊行 行政院：證明台灣崇尚民主自由

2019-09-26 12:07

國台辦嗆將玩火自焚 林飛帆：會呼籲更多台人聲援香港

2019-09-26 12:05

移民署辦國境研討會非洲豬瘟防疫成主題之一

2019-09-26 12:03

太陽能發電若達6.5GW 每年多6300座大安森林公園

2019-09-26 11:58

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

感謝美國會推動台北法案 外交部：密切關注審議進度

2019-09-26 11:31

美參院外委會通過台北法案 蘇嘉全：盼參眾兩院通過

2019-09-26 10:49

美參院外委會通過「台北法案」 總統府：感到溫暖

2019-09-26 10:48

蔡英文寫博士論文時 都聽這首歌

2019-09-26 09:42

國民黨中常會決議慰留 郭台銘：別再勾勾纏

2019-09-26 00:45

我ICAO行動團 將與美雙邊會談

2019-09-26 00:43

國安報告：中共打壓 我年底前恐再斷1~2邦交國

2019-09-26 00:37

新聞眼／國安報告 打預防針？恐懼動員？

2019-09-26 00:29

陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40

台官員出席川普聯合國活動 美重申「一中政策」不變

2019-09-25 21:39

中國升高對台威脅 李大維「不是戰或和的抉擇 」

2019-09-25 21:07

長照涵蓋率高估？ 保險制藍委支持

2019-09-25 20:35

索國科研計畫不因斷交停擺 外交部：與邦交無關

2019-09-25 20:27

929台港大遊行 民進黨主席卓榮泰將率隊參加

2019-09-25 19:43
看更多

熱門文章

破功！ 總統府官員被爆捲入私菸案

2019-09-26 00:03

最新民調 蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

2019-09-26 12:45

總統府官員林家如吃罰單 被罰4.5萬元居冠

2019-09-26 16:49

【即時短評】發言屢失分？韓國瑜需要一個「戳戳妹」

2019-09-25 22:29

黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18

4大謎團待解…300萬來源 不能說的祕密？

2019-09-25 23:59

若韓國瑜當選總統 柯文哲：安眠藥使用量一定大幅上升

2019-09-25 22:37

蔡英文募款餐會每張2萬 議員額度30張有人叫媽媽咪呀

2019-09-25 22:04

【重磅快評】蔡英文選情一站穩 弊案就不見了

2019-09-26 09:18

被爆總統府人員捲入私菸案 蔡英文：兩件事不同性質

2019-09-26 10:58

陸軍269旅士官燒傷命危 疑似自傷

2019-09-26 16:24

有後門！華膳33條私菸被載走 關務署：走私行為

2019-09-26 00:15

卓榮泰致歉 賴清德：有助化解許多人心結

2019-09-25 23:18

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

國民黨中常會決議慰留 郭台銘：別再勾勾纏

2019-09-26 00:45

300萬元帳戶 陳大姊兒子所有

2019-09-26 00:08

陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40

挑戰五連霸藍委 民進黨小將蔡沐霖要用非典型選戰拚青年票

2019-09-26 00:43

「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

2019-09-26 09:00

私菸案 檢方下一波約談總統府諮議林家如

2019-09-26 00:11

總統府諮議涉私菸案 黃暐瀚：黃重諺應跟社會道歉

2019-09-26 14:53

農保擬納農民年金 最快明年實施

2019-09-26 00:24

新聞眼／私菸「流竄」 華航荒腔走板

2019-09-26 00:18

冷眼集／政治高於法治 法部政次還適任嗎？

2019-09-25 23:53

郭辦盼國民黨別再來勾勾纏 柯文哲這麼說

2019-09-26 12:03

蔡沁瑜今赴八德試水溫？ 陳學聖：選舉很辛苦的

2019-09-26 11:09

影╱戶籍遷到八德 蔡沁瑜：郭台銘盼「郭家軍」擦亮招牌

2019-09-26 15:24

「做人比較重要」 館長：雖非百分百支持但這次挺蔡英文

2019-09-26 16:56

陳明文300萬事件 蔡碧仲反質詢 費鴻泰6罵「爛官」

2019-09-25 23:45

國民黨像恐怖情人？蔡沁瑜：不想如此形容、盼好聚好散

2019-09-26 16:08

國民黨誤傳常會決議慰留郭台銘 郭辦：勿再相互糾纏

2019-09-26 12:34

沈富雄：除非「朱韓配」取代「韓X配」 否則大局底定

2019-09-26 12:32

總統蔡英文博士論文 明早10時公開全民閱覽

2019-09-26 18:23

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

蔡英文寫博士論文時 都聽這首歌

2019-09-26 09:42

我們在等一個人 這篇千字文讓韓粉都哭了

2019-09-26 19:55

台教會諷昨反共、今舔共 韓辦：韓國瑜兩岸主張從沒變

2019-09-26 11:20

博士論文明公開閱覽 蔡總統：我不怕抹黑也不怕被檢驗

2019-09-26 19:59

美參院通過台北法案 國民黨：感謝美國的支持和協助

2019-09-26 15:58

郭台銘再傳爭取親民黨提名選總統 親民黨：目前未連繫

2019-09-26 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top