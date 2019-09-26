黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



親民黨籍台北市議員黃珊珊今天證實，台北市長柯文哲邀請她擔任副市長，但橘營表示，親民黨主席宋楚瑜「事前」完全不知情。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 親民黨籍台北市議員黃珊珊今天證實，台北市長柯文哲邀請她擔任副市長，但橘營表示，親民黨主席宋楚瑜「事前」完全不知情，不僅柯文哲沒知會，昔日愛將黃珊珊也沒跟宋提，宋楚瑜有「不被尊重」的感覺，「宋柯會」恐怕也遙遙無期。

橘營表示，鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選，「郭柯聯盟」破局，柯文哲有透過管道想跟宋楚瑜會面，宋一直對「宋柯會」有顧慮，最大原因就是柯那張沒人管得住的嘴巴，「今日私下見面，明天全盤托出」，宋都感到很恐怖，「這樣要怎麼談。」郭台銘、立法前院長王金平都吃過柯文哲「口快」悶虧。

橘營表示，宋楚瑜對黃珊珊重視從未改變，柯文哲如果能事前知會，「宋楚瑜會點頭答應」，但柯事前卻保密到家、守口如瓶，雙方互信更薄弱。

橘營表示，黃珊珊今年四月辭去文宣部主任，雖仍是親民黨籍，但與宋楚瑜關係已漸行漸遠。上屆台北市議員，柯文哲確實有跟宋楚瑜「借將」，希望黃珊珊接台北市副市長，但宋很倚重黃珊珊在市議會的能力婉謝，「借將」一事作罷。

橘營表示，現在柯文哲邀黃珊珊任副市長，本質是祕密、手段是突襲，不是柯對橘營或宋楚瑜釋放合作善意，也不是親民黨在總統大選門票與柯有合作默契，宋楚瑜心裏感到不舒服，且覺得不受尊重。