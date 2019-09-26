929台港遊行 時力：上街頭最重要一人都不能少

2019-09-26 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



台港公民團體本周日將共同發起「台港大遊行－撐港反極權」遊行活動，發起遊行團體代表台灣公民陣線執行委員賴中強、台灣學生聯合會秘書長黃彥誠今日下午拜會時代力量。時力秘書長吳佩芸呼籲支持者與所有黨公職，當天踴躍在各地參加遊行活動，一同用實質行動表達對香港支持，讓撐香港不淪為口號。

遊行活動目前包括民進黨、時代力量、台聯等10個政黨參與連署支持。預計將在周日下午3時於立法院旁出發，號召全民站出來撐香港，一同響應「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」等遊行四大主張。

黃彥誠表示，多位在台就學港生在聲援反送中時遭逮補，導致這些同學無法在開學前上學，因此活動訴求「台港同學齊上齊落」。黃彥誠說，台灣學生聯合會呼籲應要有言論自由空間，反送中事件上，台灣與世界各地並未袖手旁觀，且本周末全台灣甚至全世界都有相關遊行，期盼大家一起站出來，捍衛自由民主人權。

賴中強表示，10月1日前連三天，香港民間團體都有遊行抗議行動，台灣公民團體也發起撐香港、反極權活動，呼籲關心台灣、香港前途的朋友站出來。