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審計長被提名人陳瑞敏詢答 藍委要求嚴守財政紀律

2019-09-26 17:26聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立法院今日全院委員會進行審計長被提名人陳瑞敏資格審查。國民黨立委賴士葆質疑，前瞻第一期特別預算中，多個政府部會執行率不佳，要求陳瑞敏若通過投票上任後，務必對此檢討；國民黨立委許毓仁表示，近年邦交國越來越少，但外交預算卻年年上升，要求要對此做好財政管控。

賴士葆質疑，陳瑞敏所提供的個人簡介，多在敘述過去在副主計長時做的事，對未來的展望僅三點描述，「寫得很糟」。賴士葆表示，審計長是手拿大刀，砍向所有有拿國家預算政府單位的高官，權力甚至比立院院長都還要大，陳瑞敏何德何能，竟然能擔任此職位？懷疑背後有政治力撐腰。

賴士葆表示，前瞻第一期特別預算總共1070億元，但當中多個政府部會預算實現率不佳，按照前瞻特別條例第10條，執行率不到8成，要把相關單位主管送監察院；且依照審計法69條，審計機關考核各機關績效，如認定效能過低，除通知上級機關之外，應報告監察院，賴士葆要求陳瑞敏，務必對此檢討改進。

陳瑞敏回應，前瞻特別條例第10條，是在發現因公務人員違法失職的前提，導致工程進度未達預定進度8成的狀況下才要移送監院。至於有無政治力撐腰，陳則說，獲得提名後深感責任重大，未來會堅守財政紀律，讓審計工作順利進行。

國民黨立委許毓仁則質疑，近年邦交國越來越少，但外交預算卻年年上升，要求對此做好財政管控。許毓仁另外提到，前瞻建設執行率低落顯示出政府先射箭後畫靶的做法明顯出問題，對建設應有完整的規畫，而不是先有經費再來安排建設的倒行逆施。

許毓仁呼籲，若陳瑞敏通過投票，未來務必要不分黨派，服務人民，要好好堅守人民的每一分錢。

審計長被提名人陳瑞敏先行上台説明學經歷，爭取立委支持，並接受詢問。記者黃義書／攝...
審計長被提名人陳瑞敏先行上台説明學經歷，爭取立委支持，並接受詢問。記者黃義書／攝影
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賴士葆許毓仁國民黨

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