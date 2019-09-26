蔡金樹遭羈押 江岷欽批：政府對人權藍綠差別待遇

2019-09-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹從去年遭大陸羈押至今，引起國人重視。爆料的實踐大學企業管理學系講座教授江岷欽說，蔡金樹被羈押一年多，家屬向海基會求助，海基會發函之後沒有下文，相對於綠營的李明哲、李孟居被羈押，府院黨窮盡一切力量救人，政府對藍綠人權竟有差別待遇，他才說出蔡金樹的遭遇，至少保住他一命。

江岷欽12日爆料，藍營學者蔡金樹去年遭大陸羈押，國台辦昨天證實，蔡金樹確實因「危害國安」理由遭羈押。江岷欽昨天在少康戰情室說到蔡金樹的狀況，也感嘆政府對藍綠人權竟然有別。

江岷欽說，蔡金樹早在去年就被羈押，家屬發現人失蹤後，向海基會備案求助，海基會發函給海協會，但海協會都沒有回覆，此事就沒有下文。他說，大陸對台灣民眾是「無差別拘禁」，可是我們政府自己對於藍綠的人權竟然有差別待遇。李明哲、李孟居從府院黨都要窮盡一切力量去救人，但對蔡金樹海基會只發一封函，對方不回就算了。

因為擔心蔡金樹的生命安全，他才在節目中說出蔡金樹的遭遇，至少大陸國台辦證實這件事，也暫時保住他的生命。