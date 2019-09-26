諾魯新總統發聲支持台諾邦交 外交部：誠摯感謝

2019-09-26 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



索羅門群島、吉里巴斯接連與我國斷交後，我南太平洋友邦諾魯（Nauru）新任總統安格明（Lionel Aingimea）26日表示，會長期保持與台灣的關係，透過電郵表示「諾魯把與台灣的關係視為家人，我們與台灣站在一起。」對此，外交部表達誠摯謝意。

外交部表示，諾魯此次大選順利完成，新政府和平組成，都證明了諾魯與台灣共享對民主政治體制的堅定信念。在中國為轉移國際注意力而加強對台打壓力度之際，諾魯政府的聲明與明智的選擇，實屬可貴，我國政府對此表示欽佩與感謝。同時我方相信，諾魯政府對兩國邦誼的支持乃符合諾魯長遠的國家利益，更是全球相信民主自由國家所高度樂見的決定。

外交部表示，台灣與諾魯建交四十多年來，雙邊關係歷久彌堅，兩國在基礎建設、潔淨能源、醫療衛生、獎學金計畫、技職訓練、農技合作用海巡合作等領域密切合作，成果豐碩、有目共賭。

台灣與諾魯兩國高層交流互動極為頻密，蔡英文總統今年三月「海洋民主之旅」曾造訪諾魯，時任諾魯總統瓦卡（Barón Waqa)也曾於本年元月訪台。此外，外交部長吳釗燮也曾於8月間在「太平洋論壇」(Pacific Islands Forum, PIF) 會議期間與瓦卡前總統晤談，諾國議長也於同月率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU)。

外交部指出，諾魯歷年來也在聯合國大會、UNFCCC、WHO、ICAO等國際場合為我國有力執言，同時更在主辦太平洋島國論壇時，不畏中國壓力，堅持給我方公平待遇。我國對於諾魯給予的堅定支持表示欽佩與感謝。