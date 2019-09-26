親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
餐桌上美味代價
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合
udn20週年

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

改造玩具槍 蘇貞昌：防治不討價還價 請部會修法

2019-09-26 16:55聯合報 記者陳熙文╱即時報導

針對台北市政府今在行政院會提出「玩具槍改造成具殺傷力非法槍枝仍氾濫」提案，行政院長蘇貞昌表示，非法槍枝攸關人命，必須予以防治，不能討價還價。目前持有制式槍與改造槍的刑度不一，請相關部會於下周行政院會提送修正法案，法務部與檢察官在法律作業要求方面，若有其他需要，也請一體規範。蘇強調，政府應窮盡一切力量，讓人民安居樂業，滿足人民期待。

蘇貞昌表示，感謝台北市政府第二次提案，該案曾於6月27日提出，他對此案極為重視，對第一線警察同仁維護治安，為國人的安居樂業努力，對此要表達感謝之意，會後相關部會也積極處理。

蘇貞昌指出，該案涉及兩方面問題：其一為製造「模擬槍」與「操作槍」規避法律規定，但卻極易改造為具殺傷力槍枝。其二為持有制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道持制式槍與改造槍的刑度差異，即易鑽法律漏洞，因此請相關部會於下周行政院會提送修正法案，並送請立法院審議。

蘇貞昌表示，市面上民間所持玩具槍應有所規範，應了解廠商生產過程如何鎖定及出口國外，也請經濟部向業者清楚說明，政府將於近期修法後在全國通案規範，會要求廠商配合。國內絕對要有辦法防治，各地方政府警察局及警政署應有相關資料，只要犯罪槍枝來自何處，政府一定要從源頭想盡任何辦法，做好管制。所謂「魔高一丈、道高一尺」，也請政委羅秉成儘速整合部會，從源頭落實非法槍枝管制

行政院指出，會中，台北市政府副市長鄧家基表示，玩具槍改造成具殺傷力非法槍枝的情形氾濫，因此在「槍砲彈藥刀械管制條例」修法之前，希望可用行政命令即時管制，亦即依行政程序執行法，建議行政院研擬頒布暫時性命令，以即時強制方式，限制業者販售容易被改造、形成具殺傷力的操作槍，發揮即時管制效果，避免改造槍枝持續危害城市安全。

羅秉成回應指出，因具打擊底火才稱模擬槍，目前操作槍業者為規避，刻意製造沒有打擊底火的槍枝，不落入模擬槍的定義範圍內，因此是否可用行政命令方式擴張解釋恐有疑慮，因「具打擊底火」是法律規定，沒有辦法擴張解釋納入，一定要修法。有關台北市政府所提，行政命令不可牴觸法律，也沒有權利擴張解釋。另行政程序執行法係針對個案有急迫性的執行行為才能適用，此案因非個案，而是通案性質。

內政部次長花敬群指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條之1主要修法要點：第一，為源頭管理，即修正「模擬槍」定義，將「操作槍」納入「模擬槍」範圍並納管。其次為加強罰則，將販售、製造罰鍰從50萬元提升到100萬元，另對製造、運輸、買賣或交易，由過去的「報備制」改為「許可制」。

槍枝管制行政院北市

相關新聞

黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18

美參院通過台北法案 國民黨：感謝美國的支持和協助

2019-09-26 15:58

929台港遊行 時力：上街頭最重要一人都不能少

2019-09-26 18:04

審計長被提名人陳瑞敏詢答 藍委要求嚴守財政紀律

2019-09-26 17:26

諾魯新總統發聲支持台諾邦交 外交部：誠摯感謝

2019-09-26 17:14

影／會計師後援會成立 蔡英文請大家打假消息

2019-09-26 17:11

會計師全國後援會成立 蔡英文籲一起消滅假消息

2019-09-26 16:17

在台港陸生衝突 蔡總統：不能再發生

2019-09-26 16:02

美國會通過香港法案 陸批干涉內政揚言回擊

2019-09-26 14:20

美參院外委會通過「台北法案」 蔡總統：全力鞏固邦交

2019-09-26 14:18

929大遊行直擊國民黨死穴？ 黨務人士：一貫招式

2019-09-26 14:11

支持台灣固邦交 美參院外委會通過台北法案

2019-09-26 14:06

赴義大利更方便 台義互惠開放自動通關系統

2019-09-26 12:49

駁斥長照轉彎改採保險制 政院：目前沒有財源問題

2019-09-26 12:30

影／「0929反極權」遊行 卓榮泰將率隊參加

2019-09-26 12:13

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

連儂牆遭破壞 林飛帆：正告北京不要給在台中生壓力

2019-09-26 12:10

929撐香港大遊行 行政院：證明台灣崇尚民主自由

2019-09-26 12:07

國台辦嗆將玩火自焚 林飛帆：會呼籲更多台人聲援香港

2019-09-26 12:05

移民署辦國境研討會非洲豬瘟防疫成主題之一

2019-09-26 12:03

太陽能發電若達6.5GW 每年多6300座大安森林公園

2019-09-26 11:58

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

感謝美國會推動台北法案 外交部：密切關注審議進度

2019-09-26 11:31

美參院外委會通過台北法案 蘇嘉全：盼參眾兩院通過

2019-09-26 10:49

美參院外委會通過「台北法案」 總統府：感到溫暖

2019-09-26 10:48

蔡英文寫博士論文時 都聽這首歌

2019-09-26 09:42

國民黨中常會決議慰留 郭台銘：別再勾勾纏

2019-09-26 00:45

我ICAO行動團 將與美雙邊會談

2019-09-26 00:43

國安報告：中共打壓 我年底前恐再斷1~2邦交國

2019-09-26 00:37

新聞眼／國安報告 打預防針？恐懼動員？

2019-09-26 00:29

陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40

台官員出席川普聯合國活動 美重申「一中政策」不變

2019-09-25 21:39

中國升高對台威脅 李大維「不是戰或和的抉擇 」

2019-09-25 21:07

長照涵蓋率高估？ 保險制藍委支持

2019-09-25 20:35

索國科研計畫不因斷交停擺 外交部：與邦交無關

2019-09-25 20:27

929台港大遊行 民進黨主席卓榮泰將率隊參加

2019-09-25 19:43

倡議20年…國影中心設置條例初審通過 法制化有望

2019-09-25 19:22

蔡英文丟七邦交國 馬英九：我任內只失去一個甘比亞

2019-09-25 19:19

國安會報告示警 中國年底前恐再斷我1到2個邦交國

2019-09-25 19:18
看更多

熱門文章

破功！ 總統府官員被爆捲入私菸案

2019-09-26 00:03

最新民調 蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

2019-09-26 12:45

【即時短評】發言屢失分？韓國瑜需要一個「戳戳妹」

2019-09-25 22:29

總統府官員林家如吃罰單 被罰4.5萬元居冠

2019-09-26 16:49

若韓國瑜當選總統 柯文哲：安眠藥使用量一定大幅上升

2019-09-25 22:37

國安會報告示警 中國年底前恐再斷我1到2個邦交國

2019-09-25 19:18

4大謎團待解…300萬來源 不能說的祕密？

2019-09-25 23:59

蔡英文募款餐會每張2萬 議員額度30張有人叫媽媽咪呀

2019-09-25 22:04

【重磅快評】蔡英文選情一站穩 弊案就不見了

2019-09-26 09:18

被爆總統府人員捲入私菸案 蔡英文：兩件事不同性質

2019-09-26 10:58

有後門！華膳33條私菸被載走 關務署：走私行為

2019-09-26 00:15

卓榮泰致歉 賴清德：有助化解許多人心結

2019-09-25 23:18

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

國民黨中常會決議慰留 郭台銘：別再勾勾纏

2019-09-26 00:45

陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40

300萬元帳戶 陳大姊兒子所有

2019-09-26 00:08

挑戰五連霸藍委 民進黨小將蔡沐霖要用非典型選戰拚青年票

2019-09-26 00:43

「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

2019-09-26 09:00

陸軍269旅士官燒傷命危 疑似自傷

2019-09-26 16:24

私菸案 檢方下一波約談總統府諮議林家如

2019-09-26 00:11

冷眼集／政治高於法治 法部政次還適任嗎？

2019-09-25 23:53

新聞眼／私菸「流竄」 華航荒腔走板

2019-09-26 00:18

郭辦盼國民黨別再來勾勾纏 柯文哲這麼說

2019-09-26 12:03

蔡沁瑜今赴八德試水溫？ 陳學聖：選舉很辛苦的

2019-09-26 11:09

農保擬納農民年金 最快明年實施

2019-09-26 00:24

總統府諮議涉私菸案 黃暐瀚：黃重諺應跟社會道歉

2019-09-26 14:53

索國科研計畫不因斷交停擺 外交部：與邦交無關

2019-09-25 20:27

陳明文300萬事件 蔡碧仲反質詢 費鴻泰6罵「爛官」

2019-09-25 23:45

蔡英文丟七邦交國 馬英九：我任內只失去一個甘比亞

2019-09-25 19:19

沈富雄：除非「朱韓配」取代「韓X配」 否則大局底定

2019-09-26 12:32

國民黨誤傳常會決議慰留郭台銘 郭辦：勿再相互糾纏

2019-09-26 12:34

私菸案第二波 「特勤郭雪芙」張嘉玲等4人均獲請回

2019-09-25 18:28

蔡英文寫博士論文時 都聽這首歌

2019-09-26 09:42

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

影╱戶籍遷到八德 蔡沁瑜：郭台銘盼「郭家軍」擦亮招牌

2019-09-26 15:24

總統府諮議買私菸？ 府：免稅品購買

2019-09-25 20:43

國安會：中國介入2020大選 年底前恐再斷我1至2友邦

2019-09-25 19:00

台教會諷昨反共、今舔共 韓辦：韓國瑜兩岸主張從沒變

2019-09-26 11:20

中國升高對台威脅 李大維「不是戰或和的抉擇 」

2019-09-25 21:07

蔡賴配現曙光？ 蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

2019-09-26 10:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top