會計師全國後援會成立 蔡英文籲一起消滅假消息

2019-09-26 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統今天出席「全國會計師後援會成立大會」，為各地會計師後援會代表授旗。現場活動由民進黨立委吳思瑤主持，帶領現場高喊「會計師、挺小英」。蔡總統呼籲大家一起來消滅假消息，若有人傳播不正確訊息時，拜託一起來更正，「我也不反對你們站出來罵他們幾聲，也是很好的。」

蔡總統今天致詞時先提到這幾年的政績，她表示，執政團隊這幾年很努力，台灣整體經濟成長，另一方面也必須在多變的國際情勢之下，讓台灣穩穩地往前走，這幾年經濟發展確實越來越穩，今年第二季經濟成長率，台灣是亞洲四小龍第一，全年經濟成長率預測值也上升至百分之二點四六。

蔡總統說，執政初期為了台灣未來打下基礎工程，很多人不知道為什麼那麼多灰塵跟雜音，但現在基礎打好了，在這個期間感謝會計師公會，全程參加打地基工程，希望未來台灣在這個基礎之上可以繼續轉型發展，提供亞洲最好的經營投資環境。

蔡總統也感謝會計師在公司法條文修正及制定洗錢防制法時，扮演非常重要的角色。她也說，稅務改革跟規畫，會計師也占了非常重要角色，所得稅制整體改革，讓全體台灣民眾感受減稅效果，最近政府也推動境外資金匯回專法，都有看到會計師的身影。

蔡總統說，選舉會有很多攻防，也會有人希望力圖扭轉情勢，很多很激烈、扭曲的競選手法，但是她要拜託大家，要對蔡英文、對台灣民主有信心，一起團結所有力量，讓她在明年一月十一日順利連任。

最後蔡總統也提到，這段期間，對岸中國一定會想盡辦法讓「台灣政治選局對他們有利」，因此她要拜託大家幾件事情，且都是中國最擔心台灣發生的事。第一是台灣人要團結，請大家凝聚在一起，凝聚最大的力量，一次展現給世界上所有國家看到，這就是台灣的意志。

蔡總統也說，一定要展現台灣民主優質的那一面，民主選舉很吵雜，有很多不同說法跟意見，這都可以接受，但不可以有假訊息跟惡意操弄，不可以有違反民主社會的事情，希望大家一起來消滅假訊息，有人有不正確訊息在傳播時，拜託一起來更正，「我也不反對你們站出來罵他們幾聲，也是很好的」。

最後蔡總統說，拜託大家一定要去投票，「可以帶去投票的，都把他們帶去投票。」隨後她推薦民進黨推出的立委參選人阮昭雄、吳怡農、謝佩芬、許淑華、何志偉、吳思瑤及立法院副院長蔡其昌，並提醒「第三張選票」，也就是政黨票，拜託投給民主進步黨，希望大家相信台灣，相信蔡英文，「2020為台灣再拚一次。」