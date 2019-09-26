929大遊行直擊國民黨死穴？ 黨務人士：一貫招式

2019-09-26 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



台港公民團體29日將發起「撐港反極權」台港大遊行，民進黨也將組隊參與聲援。因2020大選逼近，民進黨操作也解讀要直擊國民黨反中死穴。不過國民黨黨務人士認為，民進黨一到選舉就打中共霸權牌，民眾已彈性疲乏。

黨務人士表示，民進黨每次選舉就只有質疑國民黨過去執政時貪腐與中共霸權欺壓台灣兩招，反送中意提就是民進黨的槍，非開不可。但黨務人士分析，反送中事件剛開始人民確實有感，但隨著民眾暴力回擊開始，台灣民眾對相關資訊已經疲乏。

黨務人士說，民進黨企圖把國民黨總統參選人抹紅是人盡皆知的事情，影響有限，兩岸已非死穴，只要韓夠強，這些都不會是問題，但現在韓的選情出狀況，多是自己造成，先加強內部危機控管更為重要。

國民黨政策會執行長曾銘宗表示，蔡英文總統年初時民調奄奄一息，但這幾個月來不斷操作統獨爭議、一國兩制、反送中等議題，讓她選情起死回生，初選還因此打敗行政院前院長賴清德，可預見食髓知味的蔡勢必以統獨爭議、主權牌作為大選競選主軸。

曾銘宗認為，蔡英文總統統獨爭議能否在明年大選奏效，929大遊行動員情形與後續是否發酵，確實值得觀察。但曾也質疑，民進黨一再消費香港反送中議題，但實際上蔡政府推動的中共代理人修法，更違反自由民主精神，蔡政府要不要跟人民說清楚？

曾銘宗也提醒，若民進黨政府隨選戰加溫，持續操作統獨爭議，勢必讓對岸做出更激烈回應，引發兩岸更大動盪，最後蔡政府恐成為對岸消滅中華民國的首號中共代理人。

韓辦發言人何庭歡上午受訪表示，韓國瑜一貫堅持香港要有言論自由，恢復和平理性對話，立場堅定，不擔憂929大遊行對選情影響，強調台灣也不是香港，台灣不會有像香港一國兩制的問題。