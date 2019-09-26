美國會通過香港法案 陸批干涉內政揚言回擊

2019-09-26 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林則宏 ╱綜合報導



針對美國參眾兩院外交委員會25日相繼通過「香港人權與民主法案」，大陸外交部痛批，該法案「罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對」。

大陸國務院港澳辦26日也發表聲明稱，對美國此一嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則的行徑，表示強烈譴責、堅決反對。

對於美國聯邦參議院外交委員會通過的「台北法案」，北京尚無回應。大陸國台辦發言人馬曉光周四僅就美國日前解密八一七公「雷根備忘錄」回應稱，兩岸關係和平發展是台海和平穩定的關鍵。美售台武器只會助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，只會進一步破壞台海和平穩定。

大陸外交部發言人耿爽指出，美國國會參眾兩院外委會通過涉港法案，是「公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露了美國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心」。

耿爽表示，美國在香港有8萬多居民、1300多家企業和大量投資，美國通過有關法案，會助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣焰，把香港搞亂，結果不僅損害中方利益，也損害美國自身利益。

耿爽說，「任何人都不要低估中方維護國家主權、安全、發展利益，貫徹『一國兩制』，維護香港繁榮穩定的堅定意志和決心。美方損害中方利益的任何舉動都將遭到我們的有力回擊。」

大陸國務院港澳辦也說，這將嚴重傷害中美關係，對美國自身也沒有任何好處。