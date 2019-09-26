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影／「0929反極權」遊行 卓榮泰將率隊參加

2019-09-26 12:13聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台港公民團體將於9月29日共同發起台港大遊行「撐港挺台反極權」活動，

經民連召集人賴中強與台灣青年民主協會理事吳奕柔上午連袂拜會民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等人，並在會後一同召開記者會，呼籲民眾9月29日一同走上街，參加遊行活動。

這場大遊行預計9月29日下午3時於立法院旁出發，號召全民響應「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」等遊行四大主張，而民進黨秘書長羅文嘉也表示，黨中央全力聲援，主席卓榮泰也將率領黨內主管同仁及支持者出席遊行活動。

經民連召集人賴中強（左一）與台灣青年民主協會理事吳奕柔（左二）上午連袂拜會秘書長...
經民連召集人賴中強（左一）與台灣青年民主協會理事吳奕柔（左二）上午連袂拜會秘書長羅文嘉（右二）、副秘書長林飛帆（右一）等人。記者杜建重／攝影
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經民連召集人賴中強（左一）與台灣青年民主協會理事吳奕柔（左二）上午連袂拜會民進黨...
經民連召集人賴中強（左一）與台灣青年民主協會理事吳奕柔（左二）上午連袂拜會民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉（右二）、副秘書長林飛帆（右一）等人，呼籲民眾9月29日一同走上街，參加「撐港挺台反極權」大遊行。記者杜建重／攝影
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羅文嘉卓榮泰

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