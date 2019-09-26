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國台辦嗆將玩火自焚 林飛帆：會呼籲更多台人聲援香港

2019-09-26 12:05聯合報 記者周佑政╱即時報導

民間團體將在29日舉辦「台港大遊行－撐港反極權」遊行活動，國台辦昨表示，這是民進黨插手介入香港事務的又一鐵證。對此，民進黨副秘書長林飛帆今天說，對於國台辦的說法，「我們強烈抗議，也再次表達會對香港的人權與民主發展支持。」

針對台灣多個民間團體發起「929台港大遊行」，大陸國台辦發言人馬曉光25日表示，這是民進黨插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證。他並警告，「企圖火中取栗者必將玩火自焚」。

林飛帆表示，很遺憾看到國台辦的發言，國台辦一方面指責台灣，二方面把民進黨當作是介入香港情勢的幕後黑手；過去已多次強調，民進黨沒有介入或干預香港情況，但站在民主人權的立場上，民進黨會持續堅定支持香港人民爭取民主的抗爭道路，也呼籲更多台灣朋友共同聲援港人。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起「台港大遊行－撐港反極權」遊行，29日下午3點從立法院旁出發。民團代表台灣公民陣線執行委員賴中強、台灣青年民主協會代吳奕柔今先拜會民進黨，希望號召更多人參與。

賴中強說，對香港政治難民的庇護，不應只停留在個案行政寬容措施、人道關懷的層次，必須建立可被信任，不會因行政官員個人政治意識不同而有變化的制度性保障，希望執政的民進黨能跟行政部門積極協調推動。

民進黨秘書長羅文嘉表示，對於香港的支持不只來自台灣社會，這兩天美國國會外交委員會，分別通過「香港人權民主法案」及「台北法案」兩個指標性法案。

羅說，他要誠懇嚴肅呼籲北京當局，「當你們每增加一分對香港公民的壓迫，每增加一分對台灣國際活動空間的打壓，只會更強化台灣社會對捍衛台灣民主及支持香港自由的決心和力量」，希望北京確切了解，這是來自台灣社會普遍聲音。

林飛帆說，民進黨主席卓榮泰將帶隊參加大遊行，中央黨部的正副主管都會參與。黨中央也發函邀請立委參選人、雙北市黨公職，一起參與。各地都有相應活動，黨中央也鼓勵其他縣市黨公職就近參與。

台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起「台港大遊行...
台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起「台港大遊行－撐港反極權」遊行，民團代表今先拜會民進黨，希望號召更多人參與。記者周佑政／攝影
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