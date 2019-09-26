移民署辦國境研討會非洲豬瘟防疫成主題之一

2019-09-26 12:03 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



內政部移民署26日舉行「國境管理國際研討會」，從去年開始執行的非洲豬瘟防疫措施，雖然不是移民署主管的業務範圍，因為國境線守護機關CIQS一體執行防疫作戰，也成為這次移民署研討主題之一。

值得注意的是，移民署國境事務大隊統計，從去年累計至今年9月23日為止，國境事務大隊協助防檢局移送外籍旅客違規攜帶肉品入境被查獲，旅客拒絕繳納罰款，遭到移民署拒絕入境人數共計199人。顯示外籍旅客一旦違規被查出夾帶肉類入境，多半不願意繳交鉅額罰鍰，選擇離境。

內政部移民署26日在桃園機場華航諾富特飯店舉行2019年「國境管理國際研討會」，有來自國內外政府機關、航空公司代表及專家學者，超過200位來賓參加，分享交流各國國境管理經驗及最新科技通關服務，為全球國境執法機關的年度盛事。

移民署國境事務大隊統計，除了拒繳罰款拒絕入境外籍旅客達199人以外，國境事務大隊累計執行拒入旅客遣送等勤務，共調派人力約995人次，另協助宣導非洲豬瘟防疫人力，每周約支援2千人次，共同為防範非洲豬瘟入侵努力。

內政部長徐國勇在研討會開幕儀式中表示，台灣雖面臨艱難的國際處境，但在重要國際議題上仍堅持絕不置身事外。在全球化浪潮下，無論是防制非洲豬瘟入侵，或是防制人口販運及打擊人蛇偷渡犯罪，都需要與各國更為緊密地合作，才能有效抗衡不法，並強調政府各機關要能與時俱進，善用新興數位科技，讓機關潛力得以發揮更大的效益。