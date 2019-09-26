太陽能發電若達6.5GW 每年多6300座大安森林公園

2019-09-26 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，希望今明兩年再發電3.7GW，這樣每年就約可達到46億度電，供應132萬戶家庭使用，減碳量每年達到246萬噸，等同6300座大安森林公園的碳吸附量，投資效益達到2220億元，也帶動2.2萬的就業機會。

行政院長蘇貞昌則秀出台電資料，顯示今年9月2日當天，太陽光電一度貢獻超過2GW，占總供電量的5.8％，超過核二或核三廠兩部機組，堪稱太陽光電的重要里程碑，更說Google向台南太陽能電廠，自願性採購10MW（百萬瓦）的綠電，第一次在亞洲所完成的再生能源採購計畫，顯見綠能發展得到國際認同；經濟部次長曾文生指出，今年7月尖峰用電的時候，太陽光電發電量也曾打破紀錄，但不宣傳的原因是相信明年也會在打破紀錄，太陽光電的發揮相信可以讓我國尖峰用電越趨穩定。

「太陽光電推動計畫」第一期計畫至2018年已完工2.8GW，整體目標是2020達到6.5GW，等於今明兩年得達成3.7GW，計畫三大主軸，首先是產業園區，包含工業局、加工出口區、科技部所轄科學園區，正在盤點工廠屋頂與閒置場域，未來用電大戶也會納入；第二則是農、漁、畜電共生，將鼓勵畜舍互利共生、農電示範專區使用台糖土地、漁電示範專區則在台南與嘉義設置；最後則是中央與地方共推綠電。

只不過光電計畫在台南仍有抗議聲浪，台南市議員陳昆和、地方里長及居民等人，對於七股II太陽光電廠開發計劃仍持反對意見，拒絕高壓電塔施作及輸配線管路地下化等，進度仍卡關當中。經濟部則指出，這次推出三級協調機制，包含行政院召集跨部會協調會議、各部會次長級會議、地方政府副秘書長以上層級跨局處協調，從小到地方政府協調線路埋設的施工許可，大至協調跨部會政策方向，盼協力達標。