陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



民進黨立委陳明文的高鐵300萬現金案，民進黨廉政會昨天開會討論的結論是，「尚難成案，但日後如果有發現新事證，不排除重新處理。」國民黨文傳會副主委黃子哲今在臉書表示，這足見該案迄今仍疑點重重，如果連廉政會想背書都很挣扎，還必須留個「未來」的伏筆，也無怪乎外界更難以信服。

黃子哲指出，300萬要怎麼花很容易找出理由與故事，但這麼大一筆現金從何而來，如何拿來，是一翻兩瞪眼的事。而陳明文的說法，顯然前後不一。陳明文一開始說300萬是家人分次提領、要給小孩開珍奶店的創業金。但他揭露陳的財產申報只有240萬現金後，陳面對檢方調查，雖仍強調是給小孩創業，來源卻變成從陳的大姊兒子帳戶領出，是親人間借貸。

黃子哲說，陳明文夫婦財力雄厚，說有上億的身價也不為過，就算戶頭內的現金量不夠300萬，但隨便將其龐大的股票、土地建物、保險、或公司資產處理變現300萬，絕非難事，就和生出一塊蛋糕一樣容易。但如今300萬卻峰迴路轉，需要由家財萬貫的陳明文伸手向姊姊借錢，且是從陳明文的大姊的兒子的帳戶中提領出來，「難道這是有錢人的任性？還是有不為人知的秘密？」

黃子哲說，就算是借貸，就算是給兒子的創業金，為何不能直接銀行匯款，按幾個按鍵，花個幾秒鐘搞定。反而大費周章，分次提領還搭高鐵人肉運送？這牽涉是否違反洗錢、財產來源不明、財產申報等相關法令。況且陳明文還是個現任立委、蔡英文總統的英系頭頭，豈能不給外界清楚的交代？

黃子哲也說，說一個謊，就要用更多的謊來圓。陳明文是否說謊還有待司法釐清，但涉入或助陣的人越來越多，案情的發展似乎也是越滾越大，結果會如何，繼續看下去。