美參院外委會通過「台北法案」 總統府：感到溫暖

2019-09-26 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



美國聯邦參議院外交委員會25日通過「台北法案」（TAIPEI Act），總統府今天表達感謝，總統府發言人張惇涵說，特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全上的角色。

張惇涵表示，感謝參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）的提案，及參議院外交委員會的支持，在台美雙方共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，持續以具體行動支持我國加強在國際社會地位，特別在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，更可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全上的角色。

張惇涵說，美國是台灣在國際社會上最重要的夥伴，基於共享自由民主理念，共同維繫區域安全與繁榮，台灣將持續與美國政府、國會等就台美關係緊密溝通，推進雙方更緊密的合作夥伴關係，同時，台灣也會持續與美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域的和平穩定與福祉貢獻力量。